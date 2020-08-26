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Лидеру стачкома МЗКТ Лавриновичу суд дал 10 суток ареста
26.08.2020 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг - Sputnik. Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович получил десять суток административного ареста, сообщили в суде Заводского района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Лавриновичу назначено десять суток административного ареста", - сообщили Sputnik в среду в суде.
Сотрудники милиции несколько дней назад составили на Лавриновича административный протокол и задержали, сегодня суд ему назначил 10 суток ареста на основании ч. 1 и 2 статьи 23.34 КоАП за нарушение порядка организации и участия в массовых мероприятиях.
Отбывать сутки он будет в центре изоляции правонарушителей ГУВД Минска на улице Окрестина.
В минувший вторник по 10 суток ареста получили член Координационного совета оппозиции
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни протестные акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
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Лавринович будет отбывать сутки ареста в ЦИП на Окрестина, где уже находятся члены Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.
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