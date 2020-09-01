Возле дачи под Могилевом нашли обгоревшее тело мужчины. И это странно - пожаров рядом не было

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 31 августа у забора дачного дома в Могилевском районе нашли обгоревший труп мужчины, сообщает МЧС. Обстоятельства его смерти установит следствие — пожаров рядом не было.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Мужчина, труп которого нашли в 22.00 около забора, был владельцем этой дачи в деревне Синюга.

Имущество и строения на территории домовладения огнем не повреждены, сообщили в ведомстве.

Точную причину смерти могилевчанина установит экспертиза.