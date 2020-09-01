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Возле дачи под Могилевом нашли обгоревшее тело мужчины. И это странно - пожаров рядом не было
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 31 августа у забора дачного дома в Могилевском районе нашли обгоревший труп мужчины,
Мужчина, труп которого нашли в 22.00 около забора, был владельцем этой дачи в деревне Синюга.
Имущество и строения на территории домовладения огнем не повреждены, сообщили в ведомстве.
Точную причину смерти могилевчанина установит экспертиза.
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Обстоятельства смерти могилевчанина установит следствие.
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