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Тест: Какой вы шедевр изобразительного искусства?
22.04.2020 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Даже если искусство вам не совсем близко и вы не очень хорошо в нем разбираетесь, ничего страшного. Это не тест на знания того или иного произведения. Мы подготовили для вас вопросы, которые помогут понять, какие картины точнее всего описывают ваш внутренний мир. Может, вы «Девочка с персиками» Валентина Серова? Или «Портрет доктора Гаше» Винсента Ван Гога? Пройдите тест и узнайте, какой вы шедевр изобразительного искусства!
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Даже если искусство вам не совсем близко и вы не очень хорошо в нем разбираетесь, ничего страшного. Это не тест на знания того или иного произведения. Мы подготовили...
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