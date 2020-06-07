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"Главный эфир" о самых важных событиях недели

07.06.2020 21:54 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

"Главный эфир" - о самом важном, что произошло на этой неделе! А выдалась она необычайно насыщенной и во многом определяющей для всего года. Во-первых, сменился основной состав правительства. Управленческая обойма подобралась в соответствии с основными вызовами времени. Новая конфигурация Совета Министров, считай, инструмент для работы в непростых условиях. Тот самый случай, когда кадры должны все решить.

Во-вторых, Президент еще раз акцентировал внимание на необходимости уделять внимание всей стране, каждому ее региону, не забывать проблемы людей на местах. Тема регионального развития приобрела глобальное звучание в Могилеве.

Город - симпатичный пример того самого рачительного подхода государства. И новый облик появился у города, и историческая застройка сохранена, что не менее важно. 

Вместе с тем и есть о чем задуматься в 2020-м. Год подготовил серьезные вызовы всем экономикам мира. Сюда же можно добавить информационное противостояние и пандемическую неопределенность.

Наш железный актив - история достижений Беларуси. В этом списке много преодоленных кризисов. Хотя, казалось бы, ресурсов для этого у нашей небольшой страны не так уж и много. Но труд и правильные шаги всегда помогали.

Противостояние основным пандемиям современности - что это? И какой будет белорусская стратегия? Поговорим об этом.

С вами Виктория Сенкевич и Иван Эймонт. Смотрите в программе.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Главный эфир" - о самом важном, что произошло на этой неделе! А выдалась она необычайно насыщенной и во многом определяющей для всего года. Во-первых, сменился...
 
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