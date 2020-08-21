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Тест: Какой цвет у вашего подсознания?
21.08.2020 11:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Часто мы думаем о том, что творится в нашей голове. Замечаем, какие мысли появляются у нас в момент общения с людьми, поедания мороженого или при переходе дороги. Складывается ощущение, что мы полностью контролируем свое подсознание. Но знаете ли вы, какого оно цвета? Хотите разобраться в этом и понять, как цвет влияет на ваш характер? Тогда пройдите наш сегодняшний тест!
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Часто мы думаем о том, что творится в нашей голове. Замечаем, какие мысли появляются у нас в момент общения с людьми, поедания мороженого или при переходе дороги....
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