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Тест: Какой цвет у вашего подсознания?

21.08.2020 11:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой цвет у вашего подсознания?

Часто мы думаем о том, что творится в нашей голове. Замечаем, какие мысли появляются у нас в момент общения с людьми, поедания мороженого или при переходе дороги. Складывается ощущение, что мы полностью контролируем свое подсознание. Но знаете ли вы, какого оно цвета? Хотите разобраться в этом и понять, как цвет влияет на ваш характер? Тогда пройдите наш сегодняшний тест!

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Часто мы думаем о том, что творится в нашей голове. Замечаем, какие мысли появляются у нас в момент общения с людьми, поедания мороженого или при переходе дороги....
 
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