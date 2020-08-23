20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Сегодня предпоследнее воскресенье августа, как бы грустно это ни звучало. Скоро мы попрощаемся с самой яркой порой года и встретим сентябрь. Осталась всего неделя, чтобы закончить летние дела. Вы успели сходить на пикник, искупаться в озере и позагорать на пляже? Чтобы настроиться на последние летние деньки, загляните в нашу традиционную подборку 20 лучших фото недели. Там вы найдете порцию вдохновения и спокойствия.

2. Бизоны на закате. Фотограф Jon Albert

3. Цена. Фотограф Helena Georgiou

4. Вечерний кадр. Фотограф Norbert Liesz

5. Вид с холма. Фотограф Lukas Adventure

6. Лестница отеля. Фотограф Herbert A. Franke

7. Красный. Фотограф Irene Weiss

8. Теплый август. Фотограф Ulisses Neunektar

9. Под звездами. Фотограф Marco Calandra

10. Мост в Таиланде. Фотограф Olivier Bergeron

11. Эрфурт. Фотограф Tom

12. Разминка. Фотограф Marc MOL

13. Роса. Фотограф Vidmantas Karpis

14. Прогулка в парке. Фотограф D.E.M. Photo

15. Магия света. Фотограф Patricia L B M

16. На краю. Фотограф 泠酩子

17. Дикая кошка Сяо. Фотограф 无双

18. Человек. Фотограф 一乙

19. Покой. Фотограф Ana Rivero

20. Грозное облачко. Фотограф 尼尔斯

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