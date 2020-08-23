|
20 лучших фотографий недели
24.08.2020 06:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сегодня предпоследнее воскресенье августа, как бы грустно это ни звучало. Скоро мы попрощаемся с самой яркой порой года и встретим сентябрь. Осталась всего неделя, чтобы закончить летние дела. Вы успели сходить на пикник, искупаться в озере и позагорать на пляже? Чтобы настроиться на последние летние деньки, загляните в нашу традиционную подборку 20 лучших фото недели. Там вы найдете порцию вдохновения и спокойствия.
1. Лето. Фотограф
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)