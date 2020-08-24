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Какой сегодня праздник: 24 августа

24.08.2020 10:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 24 августа день рождения отмечает известный британский актер Руперт Гринт? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 24 августа

В 1853 году американский повар Джордж Крам изобрел картофельные чипсы.

В 1869 году была запатентована первая вафельница.

Национальный день вафель в США отмечается 24 августа.

Кто родился 24 августа

Также родились писатели Хорхе Луис Борхес, Пауло Коэльо, актер Стив Гуттенберг.

24 августа в православном календаре

В этот день православные чтут память священномученика Евпла Катанского, преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора. Продолжается Успенский пост — 11-й день.

Именины 24 августа

В этот день именины у Александра, Василия, Макара, Максима, Марии, Марка, Мартина, Федора.

24 августа в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня понедельник, 24 августа. Этот день является 237-м в григорианском календаре. До конца года остается 129 дней.
 
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