|
Какой сегодня праздник: 24 августа
24.08.2020 10:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 24 августа день рождения отмечает известный британский актер Руперт Гринт? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 24 августа
В 1853 году американский повар Джордж Крам изобрел картофельные чипсы.
В 1869 году была запатентована первая вафельница.
Национальный день вафель в США отмечается 24 августа.
Кто родился 24 августа
Также родились писатели Хорхе Луис Борхес, Пауло Коэльо, актер Стив Гуттенберг.
24 августа в православном календаре
В этот день православные чтут память священномученика Евпла Катанского, преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора. Продолжается Успенский пост — 11-й день.
Именины 24 августа
В этот день именины у Александра, Василия, Макара, Максима, Марии, Марка, Мартина, Федора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня понедельник, 24 августа. Этот день является 237-м в григорианском календаре. До конца года остается 129 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)