Цены на табак и торговля украшениями: что изменится в Беларуси с 1 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Начало осени и начало учебного года повлечет за собой некоторые изменения в жизни белорусов. Это касается не только корректировки цен на товары и услуги, но и других вопросов.

Каких именно новшеств ждать в Беларуси с 1 сентября, читайте в обзоре Sputnik.

Новые цены на сигареты

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 сентября, сообщили в министерстве по налогам и сборам. У белорусских производителей и импортеров табачной продукции есть право регулярно менять максимальные розничные цены на нее, поэтому повышение стоимости для белорусских курильщиков - дело вполне привычное, они растут каждый месяц.

В целом пачка сигарет станет дороже на 4–10 копеек. До 2,39 рубля подорожает Pall Mall Demi, 3,1 рубля будут стоить Winston XS Purple Mix, по 3,2 рубля – Winston Compact Impulse и Winston XS, по 3,45 рубля – Winston Classic и Blue. Прибавят в стоимости сигареты Super Slims двух видов – 3,65 рубля. Dunhill Fine будут стоить уже четыре рубля.

Подорожание знаний, линейки не для всех и бесплатный проезд

В сентябре вырастет стоимость пользования школьными учебниками в новом учебном году. Она составит 13,5 рубля - такую сумму придется заплатить школьникам 1-11 классов. Для сравнения, плата за учебники в прошлом году была на уровне 12,75 рубля.

© Sputnik / Виктор Толочко Первоклассники

Рост цены обусловлен увеличением размера базовой величины. Дело в том, что, в соответствии с постановлением Совмина №621 от 28 августа 2018 года, плата за пользование учебниками установлена в размере 50% от размера базовой величины, которая в настоящий момент составляет 27 рублей (в прошлом году - 25,5 рубля).

Школьные линейки в этом году пройдут в соответствии с рекомендациями Минздрава. Решение о проведении школьных линеек будет приниматься непосредственно руководителями учебных заведений исходя из эпидемиологической ситуации , сложившейся в них. В Минске линейки проведут только для учащихся первых классов.

Кроме того, с 1 сентября для школьников снова начнет действовать бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Отменят его только в конце учебного года.

Продажа украшений онлайн

В данный момент в Беларуси обсуждают возможность торговли ювелирными украшениями через интернет. Так, с 1 сентября планируют запустить пилотный проект, в рамках которого интернет-магазины смогут продавать ювелирные изделия белорусского производства и с маркированными кодами идентификации онлайн.

Покупатель сможет выбрать варианты доставки: курьером, по почте или самовывозом из торговой точки. Оплатить товар позволят как предварительно, так и после его получения. Принять участие в пилотном проекте можно будет до 1 сентября 2022 года.

Нововведения для украинцев

С 1 сентября граждане Украины смогут въезжать в Беларусь только по заграничным паспортам, об этом предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси. Это связано с вступлением в силу постановления Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о безвизовых поездках граждан".

Теперь из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси не придется предъявлять внутренний паспорт гражданина Украины. Соответственно, украинцев с внутренними паспортами и ID-картами без загранпаспортов не будут пропускать в Беларусь.

Сезон охоты

С 1 сентября в Беларуси открывается сезон охоты на бобра и выдру. Охоту можно вести круглосуточно. Разрешено добывать животных любого пола и возраста с ружьями и без них. При безружейной охоте разрешено использовать капканы и ловушки кроме петель. Также на охоту можно брать с собой охотничьих собак за исключением гончих и борзых.

© Sputnik / Максим Блинов Бобр. Архивное фото

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча американской норки и ондатры, если они случайно попали в установленные капканы или ловушки. При этом, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать пометку об этом на оборотной стороне охотничьей путевки.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта следующего года.