Волки в овечьих шкурах: какие люди запросто предадут ваше доверие

Источник материала: Flytothesky

Доверие – хрупкая вещь, его сложно заработать, но легко потерять. Как хрустальная ваза, разбив которую, можно склеить осколки, но не спрятать трещинки. По каким косвенным признакам можно отличить людей верных от тех, кому верить нельзя? Реально ли выявить волка в овечьей шкуре до того, как он вас укусит?





7 типов людей, что при первой же возможности воспользуются положением и выдадут все ваши секреты. Кому доверять нельзя?

• Обаятельные сплетники

Не ведитесь на их внимательность и обходительность в разговоре – мягко стелют те, кто хочет вас где-то поиметь. Обычно у сплетников скучная и пустая жизнь, поэтому они питаются проблемами окружающих, с жаром требуя рассказать все самые мелкие и нелицеприятные подробности. Такие люди слушают очень внимательно, ловят каждое ваше слово и реакцию, которую потом с упоением пересказывают другим зевакам. Действительно преданные друзья не любят коллекционировать чужие секреты , ведь это такая ответственность.

• Наивные простаки

Люди этого типа искренни и честны в своем намерении сохранить тайну, но есть одно «но» – их мнение легко изменить. Часто по-детски наивны, романтичны и доверчивы, не верят в людскую хитрость и подлость, ни от кого не ждут подвоха. Недоброжелатели легко могут войти к ним в доверие, выведать тайну, обвести вокруг пальца. Таким людям нельзя верить, ведь они сами рады обманываться. Поэтому не уповайте на их чистые помыслы и доброе сердце. Иисус тоже был святым, но друзей выбирать не умел.





• Импульсивные натуры

Руководствуются сердцем, а не умом, болтают быстрее, чем думают. С ними весело и интересно, но вы можете вовлечься в опасную авантюру: сегодня они хотят одного, завтра – другого. Ими движут их впечатления и страсть, они не мучают себя скучными обязательствами. Под влиянием момента легко могут сболтнуть лишнее, сильно обидевшись, напившись или разозлившись. Потом пожалеют, будут просить прощения, но слов назад не вернешь.

• Форменные эгоисты

Отличительная черта таких людей – они одержимы своей властью и успехом. Они думают только о собственных интересах, никогда не ставят себя на место других. Нарциссы не способны к сочувствию и эмпатии. У них потребительское отношение к миру, из вашей тайны обязательно попытаются извлечь какую-то выгоду. Вообще, такие люди обожают использовать манипуляции , вменять окружающим чувство вины, подтачивать чужую самооценку. Если рядом с человеком вам некомфортно, он пытается вас обесценить, возвыситься за ваш счет – верить ему нельзя. Не делитесь с ним своими секретами, имейте чувство самосохранения.

• Слабые инфантильные люди

Тут все просто – они слишком боятся ответственности, которую на них налагают ваши откровения. Не смогут сохранить тайну, потому что боятся последствий, не умеют управлять собственной жизнью, им проще переложить решение на других. О чем это говорит? Такие люди не самостоятельны, живут с оглядкой на мнение большинства. Сегодня поклоняются одному богу, завтра – другому, так как у них нет своей системы ценностей и внутреннего стержня. Подставят вас хотя бы для того, чтобы снять с себя всякую ответственность, мол, теперь я не один в этой лодке.





• Любители быть в центре внимания

На языке психологов это люди с истероидными чертами характера, которые обожают лесть и похвалу. Глубоко убеждены в своей уникальности и непохожести на других, наделены актерским талантом, тщеславны, обидчивы. Могут показательно хвататься за сердце, строить из себя жертву , драматизировать, приукрашивая действительность. Если доверить им секрет, выдадут его в самый неподходящий момент, чтобы урвать свой миг славы и внимания. При этом обязательно дополнят тайну несуществующими деталями, чтобы она имела «убийственный эффект».

• Жесткие праведники и моралисты

Люди этого типа много и со вкусом рассуждают о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Это истинные лицемеры, которым верить нельзя ни в коем случае, поскольку они не замечают бревна в своем глазу. Громко кричат о верности и преданности, при этом влегкую изменяют и лгут. Обожают судить окружающих, вешать оценки и ярлыки, придумывать наказания, но себя считают непогрешимыми. Если ваш друг подходит под это описание, он часто делит мир на черное и белое без всяких полутонов – не спешите доверять ему тайну, чтобы потом не пожалеть.

Кому тогда верить? Скорее всего, у вас уже есть ответ. А если нет – держите секреты при себе, чтобы уберечь людей от соблазнов. В конце концов, тайна, известная двоим, уже никакая не тайна.

Текст: Flytothesky.ru

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