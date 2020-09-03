Тест: Сможете ли вы назвать поэта по двум строчкам его стихотворения?

Источник материала: Flytothesky





Не каждый может стать поэтом, а тем более известным. Ведь недостаточно просто подобрать рифму. Слова должны трогать читателя за душу. У каждого известного поэта есть свой авторский стиль написания и слог. В школе мы учили наизусть почти все стихотворения, которые представлены в этом тесте. Так что первые две строчки вы узнаете точно. А вот узнаете ли автора? Давайте это проверим.

Ответы:

1. Некрасов

2. Цветаева

3. Пушкин

4. Тютчев

5. Есенин

6. Блок

7. Лермонтов

8. Бродский

9. Маяковский

10. Маршак

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