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Тест: Сможете ли вы назвать поэта по двум строчкам его стихотворения?
03.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не каждый может стать поэтом, а тем более известным. Ведь недостаточно просто подобрать рифму. Слова должны трогать читателя за душу. У каждого известного поэта есть свой авторский стиль написания и слог. В школе мы учили наизусть почти все стихотворения, которые представлены в этом тесте. Так что первые две строчки вы узнаете точно. А вот узнаете ли автора? Давайте это проверим.
Ответы:
1. Некрасов
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Не каждый может стать поэтом, а тем более известным. Ведь недостаточно просто подобрать рифму. Слова должны трогать читателя за душу. У каждого известного поэта...
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