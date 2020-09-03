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Тест: Сможете ли вы назвать поэта по двум строчкам его стихотворения?

03.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы назвать поэта по двум строчкам его стихотворения?

Не каждый может стать поэтом, а тем более известным. Ведь недостаточно просто подобрать рифму. Слова должны трогать читателя за душу. У каждого известного поэта есть свой авторский стиль написания и слог. В школе мы учили наизусть почти все стихотворения, которые представлены в этом тесте. Так что первые две строчки вы узнаете точно. А вот узнаете ли автора? Давайте это проверим.

Ответы:

1. Некрасов
2. Цветаева
3. Пушкин
4. Тютчев
5. Есенин
6. Блок
7. Лермонтов
8. Бродский
9. Маяковский
10. Маршак

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Не каждый может стать поэтом, а тем более известным. Ведь недостаточно просто подобрать рифму. Слова должны трогать читателя за душу. У каждого известного поэта...
 
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