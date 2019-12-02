Лукашенко изменил границы трех областей

Источник материала: Ежедневник





С 1 декабря в Беларуси изменены границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта.

С 1 декабря по указу Александра Лукашенко в Беларуси установлены новые границы Брестской, Гродненской и Минской областей, а также их районов и города Жодино.

Площади областей незначительно уменьшились: от Минской области отрезали 1780 гектаров, от Брестской – 344 гектара, от Гродненской – 199 гектаров.

Уточняется, что за выдачу документа, удостоверяющего право на земельный участок, не будет взиматься пошлина. Также не надо будет платить за внесение изменений в документы с информацией об адресе. Действие договоров аренды земельных участков, чьи границы меняются, продлится до прекращения срока аренды.