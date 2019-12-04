5-13 декабря пройдет кинофестиваль WATCH DOCS Belarus

Источник материала: Аргументы и факты

В программу войдут более 25 фильмов, включая короткометражные ленты, от документалистов со всех континентов. Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви - до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей.

Первая зрительская Премия белорусским режиссерам, образовательная программа для документалистов, кино от ДиКаприо, перфоманс от театра «Инжест» на открытии… В честь своего пятилетия фестиваль документального кино по правам человека WATCH DOCS Belarus позволяет себе много свободы!





WATCH DOCS Belarus растет, исследует границы дозволенного – на этот раз буквально. Темой 5-го фестиваля станет хрупкое понятие свободы, личного пространства и нормы вмешательства в них со стороны общества и государства. Избегая морализаторства, но давая поводы увидеть, подумать и обсудить, организаторы подготовили несколько сюрпризов. Первым станет непредсказуемый перфоманс пластического театра «Инжест» на открытии фестиваля 5 декабря 19.00 кинотеатр “Мир”.

Сет захватывающих фильмов

В новую программу войдут более 25 фильмов, включая короткометражные ленты, от документалистов со всех континентов. Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви - до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей. Не обойдется даже без... Голливуда: особое место в лайнапе WATCH DOCS Belarus-2019 займет «Море теней» – документальный триллер от продюсера Леонардо ДиКаприо и National Geographic Documentary Films, ставший обладателем зрительского приза фестиваля Sundance.

Белорусская программа

В этом году впервые WATCH DOCS Belarus не только включает белорусские документальные фильмы в полноценную программу, но и учреждает Премию белорусским режиссерам-документалистам на основе зрительского рейтинга и поддержки. Каждый желающий внести свою лепту в поощрение создания новых документальных фильмов от белорусских авторов может сделать это на краудфандинговой платформе Talaka.org. В этом году поддержать рублем отечественного кинопроизводителя можно будет и купив билет на каждый из 5 кинопоказов.

Пространство для дискуссий

По традиции, на основе нескольких фильмов WATCH DOCS Belarus предлагает также ряд важных открытых обсуждений:

открытое интервью Татьяны Водолажской с драматургом и кинорежиссером Лоуренсом МакКеуном (Ирландия) об исследовании и заживлении коллективных "ран" при помощи искусства;

дискуссия о допустимых ступенях [не]вмешательства государства и социальных институтов в семью и права ребенка;

дискуссия «Это же просто дети?» о проблеме буллинга среди школьников и возможностях ее решения взрослыми;

«Легализации медицинской марихуаны»: дебаты о том, насколько далеко мы от соседней Польши, публично разбирающейся во всех «за» и «против» спасения тяжелобольных с помощью наркотика;

и наконец, о футболе и… женщинах: открытая встреча с белорусскими футболистками о том, каково это – играть в «мужском» спорте.

Экспертами встреч станут представители белорусских НГО, психологи, активисты, социологи, художники.

Доступность

Показы транслируются с субтитрами на русском или белорусском языке, большая часть фильмов будет адаптирована для людей с ограничениями слуха. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля .

Вход на все события, кроме конкурсных показов белорусской программы, свободный. Для фундаторов фестиваля организаторы резервируют места.

Фестиваль проводится при участии десятков волонтеров, а при расширенной программе этого года нуждается в них особенно. Самый короткий путь к сердцу команды – по контактам ниже и через личные сообщения в соцсетях.