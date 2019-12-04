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5-13 декабря пройдет кинофестиваль WATCH DOCS Belarus

03.12.2019 12:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

5-13 декабря пройдет кинофестиваль WATCH DOCS Belarus
Особое место в программе WATCH DOCS Belarus-2019 займет «Море теней» – документальный триллер от продюсера Леонардо ДиКаприо и National Geographic Documentary Films, ставший обладателем зрительского приза фестиваля Sundance. © / Фото из открытых источников

В программу войдут более 25 фильмов, включая короткометражные ленты, от документалистов со всех континентов.  Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви - до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей.

Первая зрительская Премия белорусским режиссерам, образовательная программа для документалистов, кино от ДиКаприо, перфоманс от театра «Инжест» на открытии… В честь своего пятилетия фестиваль документального кино по правам человека WATCH DOCS Belarus позволяет себе много свободы!

5-13 декабря пройдет кинофестиваль WATCH DOCS Belarus
 

WATCH DOCS Belarus растет, исследует границы дозволенного – на этот раз буквально. Темой 5-го фестиваля станет хрупкое понятие свободы, личного пространства и нормы вмешательства в них со стороны общества и государства. Избегая морализаторства, но давая поводы увидеть, подумать и обсудить, организаторы подготовили несколько сюрпризов. Первым станет непредсказуемый перфоманс пластического театра «Инжест» на открытии фестиваля 5 декабря 19.00 кинотеатр “Мир”. 

Сет захватывающих фильмов

В новую программу войдут более 25 фильмов, включая короткометражные ленты, от документалистов со всех континентов.  Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви - до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей. Не обойдется даже без... Голливуда: особое место в лайнапе WATCH DOCS Belarus-2019 займет «Море теней» – документальный триллер от продюсера Леонардо ДиКаприо и National Geographic Documentary Films, ставший обладателем зрительского приза фестиваля Sundance.

Белорусская программа

В этом году впервые WATCH DOCS Belarus не только включает белорусские документальные фильмы в полноценную программу, но и учреждает Премию белорусским режиссерам-документалистам на основе зрительского рейтинга и поддержки. Каждый желающий внести свою лепту в поощрение создания новых документальных фильмов от белорусских авторов может сделать это на краудфандинговой платформе Talaka.org. В этом году поддержать рублем отечественного кинопроизводителя можно будет и купив билет на каждый из 5 кинопоказов.

Пространство для дискуссий

По традиции, на основе нескольких фильмов WATCH DOCS Belarus предлагает также ряд важных открытых обсуждений:

  • открытое интервью Татьяны Водолажской с драматургом и кинорежиссером Лоуренсом МакКеуном (Ирландия) об исследовании и заживлении коллективных "ран" при помощи искусства;
  •  дискуссия о допустимых ступенях [не]вмешательства государства и социальных институтов в семью и права ребенка;
  • дискуссия «Это же просто дети?» о проблеме буллинга среди школьников и возможностях ее решения взрослыми;
  • «Легализации медицинской марихуаны»: дебаты о том, насколько далеко мы от соседней Польши, публично разбирающейся во всех «за» и «против» спасения тяжелобольных с помощью наркотика;
  • и наконец, о футболе и… женщинах: открытая встреча с белорусскими футболистками о том, каково это – играть в «мужском» спорте.

Экспертами встреч станут представители белорусских НГО, психологи, активисты, социологи, художники.

Доступность

Показы транслируются с субтитрами на русском или белорусском языке, большая часть фильмов будет адаптирована для людей с ограничениями слуха. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

Вход на все события, кроме конкурсных показов белорусской программы, свободный. Для фундаторов фестиваля организаторы резервируют места.

Фестиваль проводится при участии десятков волонтеров, а при расширенной программе этого года нуждается в них особенно. Самый короткий путь к сердцу команды – по контактам ниже и через личные сообщения в соцсетях.

Контакты: +37529 7760634, watchdocsbelarus@gmail.com

 
 
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Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви - до ошеломляющих аудиовизуальных...
 
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