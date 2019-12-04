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В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и «заминировал» завод

03.12.2019 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах 2 декабря в десятом часу вечера в милицию поступило сообщение, что завод «Атлант» заминирован. 

По информации УВД Брестского облисполкома, к указанному месту незамедлительно были направлены СОГ и СПГ, МЧС и медики. Была проведена эвакуация 150 человек. В ходе обследования завода опасные предметы обнаружены не были. В 23:15 предприятие вновь начало работать. 

В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и «заминировал» завод
Фото: УВД Брестского облисполкома 

Сотрудники милиции выяснили, что звонивший находился в одной из квартир в Барановичах. Там проживает 43-летний мужчина, который работает на заводе. Гражданин был задержан. В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,8 промилле алкоголя. 

Подозреваемый пояснил, что ему не хотелось идти на работу, поэтому он совершил противоправный поступок. Возбуждено уголовное дело. 

Месяцем ранее в Минске были «заминированы» несколько торговых центров и Центральный железнодорожный вокзал. 

Проводилась эвакуация примерно восьми тысяч человек – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Барановичах 2 декабря в десятом часу вечера в милицию поступило сообщение, что завод «Атлант» заминирован.  По информации УВД Брестского...
 
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