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В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и «заминировал» завод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах 2 декабря в десятом часу вечера в милицию поступило сообщение, что завод «Атлант» заминирован.
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Сотрудники милиции выяснили, что звонивший находился в одной из квартир в Барановичах. Там проживает 43-летний мужчина, который работает на заводе. Гражданин был задержан. В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,8 промилле алкоголя.
Подозреваемый пояснил, что ему не хотелось идти на работу, поэтому он совершил противоправный поступок. Возбуждено уголовное дело.
Месяцем ранее в Минске были «заминированы» несколько торговых центров и Центральный железнодорожный вокзал.
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Новости Беларуси. В Барановичах 2 декабря в десятом часу вечера в милицию поступило сообщение, что завод «Атлант» заминирован. По информации УВД Брестского...
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