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Капризов: «Вообще не знаю этого Грецкого. На Матч звезд лучше брать достойных»

03.12.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал голосование болельщиков, по итогам которого нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий был выбран на Матч звезд КХЛ.


Кирилл Капризов. Фото: worldjunior2017.com

«Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется… Ладно, ничего не буду говорить. Но мне кажется, что лучше брать на Матч звёзд того, кто достоин. Допустим, Мишу Григоренко я бы взял. Жаль, что в том году он не поехал. Надеюсь, поедет в этом», — приводит слова Капризова «Чемпионат.ком».

На Матч звезд выбраны сразу два хоккеиста минского «Динамо», занимающего последнюю строчку в Западной конференции, — голкипер Юнас Энрот и нападающий Вячеслав Грецкий, в активе которого только восемь матчей в КХЛ и ни одной заброшенной шайбы. Также на Матч звезд попали ещё два белоруса: защитник «Витязя» Илья Шинкевич и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.

По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определяли по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.

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Теги: Минск
 
 
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Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал голосование болельщиков, по итогам которого нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий был выбран...
 
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