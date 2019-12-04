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Автобус с работниками нефтяной компании перевернулся в Казахстане. 8 человек погибли
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане: 8 человек погибли, ещё 28 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло на юго-западе страны. По предварительной информации, причиной аварии стал гололёд. Автобус вёз сотрудников местной нефтяной компании на работу. Все 36 пассажиров, которые находились в салоне, – граждане Казахстана.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
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Новости Казахстана. Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане: 8 человек погибли, ещё 28 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП...
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