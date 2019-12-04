Сколько стоит выйти на пикет, кричать «Жыве Беларусь» и звать на акцию в соцсетях – в пяти штрафах

Источник материала: KYKY

Четырех минчан, которые участвовали в предвыборных пикетах в городе до 17 ноября, оштрафовали, пишут правозащитники «Весны». Штраф также выписали блогеру из Орши. Кратко рассказываем, как прошел суд – и сколько теперь придется заплатить всем пятерым обвиняемым.

Протоколы составили на Дениса Красочку, Нину Багинскую, Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик. Им вменяли участие в «несанкционированном массовом мероприятии», а дела рассматривали в суде Первомайского района Минска.

Судя по протоколу, 8 ноября Красочка нарушил правила пикетирования. Он присоединился к массовым мероприятиям, которые «выходят за рамки предвыборной агитации», и выкрикивал «Жыве Беларусь». Денис же заявил, что, пока в стране идут выборы, акции оценивают с точки зрения Избирательного кодекса, а не закона о массовых мероприятиях. Он пикетировал в рамках агитации кандидата в депутаты Масловского, поэтому уверен, что закон не нарушил. Но суд решил иначе – Красочке выдали штраф 25 базовых величин (637,5 рубля).

Николайчик на суд не пришла, процесс проходил без нее. По данным из протокола, Ольга участвовала в пикетах 8 и 16 ноября. Это подтвердили свидетели – сотрудники РОВД. В итоге Николайчик оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей). Такие же штрафы получили Кулаковов и Багинская.

Кроме них, в Орше штраф на 20 базовых величин (510 рублей) получил блогер Дмитрий Козлов. Он призывал аудиторию в соцсетях прийти на несанкционированное мероприятие в Минске. До этого Козлова двое суток держали в изоляторе. Таким образом, общая сумма штрафов – 4972,5 рубля.