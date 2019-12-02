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Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее
В нарушение привычного протокола, подарками президенты обменялись не на прощание, а сразу после завершения разговора в формате один на один.
От нас – традиционная корзина с продуктами, в любви к которым чуть позже признается сербский президент, и особенная икона – родовая для рода Вучича. Для Александра Лукашенко – уникальный экспонат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Попробуй, наша продукция чем-то похожа. Вот сало.
Александр Вучич, президент Сербии:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее здесь). Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем...
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