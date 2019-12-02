Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее здесь ).

Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»

В нарушение привычного протокола, подарками президенты обменялись не на прощание, а сразу после завершения разговора в формате один на один.













От нас – традиционная корзина с продуктами, в любви к которым чуть позже признается сербский президент, и особенная икона – родовая для рода Вучича. Для Александра Лукашенко – уникальный экспонат.













Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку ты истинный ценитель этого, поэтому не жалко.

Попробуй, наша продукция чем-то похожа. Вот сало.

Александр Вучич, президент Сербии:

Продукт из мяса говядины… Я очень люблю сало.





Александр Лукашенко:

Попробуй, это приготовлено специально.