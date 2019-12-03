Источник материала: Виртуальный Брест

Юбилейный концерт, посвящённый юбилею музшколы, прошёл в театре драмы.

Бреста отмечает 80-летие" alt="Корнелюк поздравил. Первая музыкальная школа Бреста отмечает 80-летие" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1575473167324991.jpg">



На праздник собрались выпускники, ученики, педагогический состав и почитатели музыки. За свой восьмидесятилетний период школа высшего искусства подарила больше пяти тысяч выпускников, двадцать процентов из которых продолжили своё образование в музыкальных колледжах и высших учебных заведениях искусств Беларуси и зарубежных стран. Выпускники работают в коллективах Большого театра оперы и балета, Белгосфилармонии, Театра музыкальной комедии, преподают в Белорусской государственной академии музыки и многих других местах.







Среди них немало завоевавших известность своим талантом. Например, дипломант II-го Международного конкурса имени Чайковского, заслуженный артист России Анатолий Гололобов, директор Международного фестиваля Юрия Башмета, лауреат международных конкурсов Ростислав Кример, народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок, заслуженный артист России Борис Петюк, композиторы Василий Кондрасюк и Игорь Корнелюк, лауреат Государственной премии Беларуси, композитор Владимир Солтан и другие.







Много добрых пожеланий прозвучало во время юбилейного концерта. Замначальника управления культуры облисполкома Елена Козич сказала: «Я рада, что мне выпала честь поздравить одну из лучших школ области с этим праздником. 80-лет — период мудрости и знаний, но это также время инициативности и стремления к совершенству. Уже многое достигнуто, и хочется пожелать, чтобы не останавливались на этом, не ставили себе рубеж. Я уверена, что мы увидим ещё немало знаменитых выпускников».



Поздравляя музшколу, начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко поблагодарила за многолетнее продолжение традиций музыкальной жизни Бреста. Также она отметила труд педагогического коллектива школы, который делает всё, чтобы дети были настоящими людьми, могли слушать и слышать музыку.



«Вы своим творчеством и трудом оставляете в душе молодого поколения некое особенное восприятие жизни. Такая музыка возвращает нас в светлое прошлое и дарит надежду на яркое будущее. Это говорит о том, что сила музыки безгранична», — добавила замглавы администрации Ленинского района Светлана Козлович.



С поздравлениями в адрес школы выступили также главный специалист-эксперт Российского центра науки и культуры Роман Масан, консул Украины в Бресте Анатолий Диденко и другие гости. Не остались в стороне выпускники: прислали свои видеосообщения Екатерина Иваненко из Цюриха, Андрей Нерезько из Нью-Йорка и Игорь Корнелюк из Санкт-Петербурга. Многие приехали лично поздравить родную школу.



Почётными грамотами за плодотворную педагогическую деятельность и подготовку к конкурсам и фестивалям от областного и городского исполкомов, администрации Ленинского района награждены многие педагоги музыкальной школы.

Концертными номерами порадовали учащиеся и педагоги учреждения, а также симфонический оркестр академического театра драмы. Не единожды из зала было слышно «браво!» и «на бис!».



В завершение нужно отдать должное директору Александру Солонинко, который почти тридцать лет её возглавляет. Благодаря его стараниям школа завоевывала лучшие награды и выпускала сотни музыкантов. Он бережно хранит многолетние традиции, делает всё возможное, чтобы первая музыкальная процветала не только на просторах страны, но и за рубежом.