Источник материала: Новости Волковыска

Посольство Беларуси во Франции распространило рекомендации гражданам в связи с предстоящей забастовкой в стране, сообщает сайт дипмиссии.

С 17 ноября 2018 года по всей Франции проходят акции так называемых «желтых жилетов», которые зачастую сопровождаются беспорядками, блокированием дорог и другими негативными последствиями.

Причиной забастовки стала планируемая реформа пенсионной системы. Как отмечают профсоюзы, общественный протест может стать самым крупным с 1995 года и продлится до Рождества.

5 декабря 2019 года в Париже, его предместьях и других городах состоится бессрочная общенациональная забастовка, участниками которой станут работники общественного и автомобильного транспорта, энергетики, адвокаты, преподаватели, полицейские, студенты.

В это время в стране движение общественного транспорта будет приостановлено. Многие учреждения закроются.

Посольство рекомендует по возможности отменить поездки во Францию в это время.

Беларусам, которые уже находятся во Франции, советуют соблюдать повышенные меры личной безопасности, сделать запасы еды и топлива и оставаться дома. Рекомендуется избегать посещения центра городов, включая Париж, мест массового скопления людей, особенно одетых в жилеты желтого или салатового цветов.

Планируя поездки в аэропорт, следует учитывать заторы на дорогах и организовать время выезда с большим запасом.

В посольстве подчеркнули, что, если граждан Беларуси затронут проводимые акции – будет нанесен вред здоровью или туриста задержат, – следует связываться с полицией по короткому номеру 17 (112 с мобильного телефона) или с медицинской службой (SAMU) по короткому номеру 15, или с Посольством Беларуси во Франции.