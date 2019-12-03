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Платёжная система Apple Pay начинает работу в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Платежная система Apple Pay начинает полноценно работать в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 декабря сервис стал доступен клиентам еще нескольких крупных белорусских банков. За 2 недели с его запуска в Беларуси он набрал уже 15 тысяч пользователей.
Это система, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. То есть, берёте в руки банковскую карточку и через специальное приложение «привязываете» её к телефону, часам или планшету. После этого ими можно расплачиваться, как обычной бесконтактной картой, а также совершать покупки в онлайне.
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Новости Беларуси. Платежная система Apple Pay начинает полноценно работать в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря сервис стал...
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