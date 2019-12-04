«Ну он же не сдал ребенка в детдом!» Мнение о том, что хватит уже придумывать мужчинам подвиги

Источник материала: Tut.by

Мы часто пишем про отцов-одиночек и восхищаемся тем, как они справляются с детьми и трудными жизненными обстоятельствами. Но наш колумнист Наста Захаревич задает логичный вопрос: а почему в аналогичных ситуациях никто не считает героями женщин? Сколько матерей-одиночек вместо поддержки получают порицание и комментарий: «Чем думала, когда рожала?». Об этом — в новой колонке Насты.

«Ну а как же иначе?!» — именно так, непринужденно и обесценивающе обычно отзываются о бытовом героизме женщин. Тихом и незаметном самопожертвовании, в котором женщина полностью перестраивает свою жизнь, когда (сама) растит ребенка, ухаживает за пожилыми родителями или серьезно заболевшим мужем. Это, впрочем, и героизмом, как правило, не называют. Это обычный ход вещей, женское предназначение, простой гуманизм. Что-то, предписанное природным порядком. Нечто абсолютно естественное и, соответственно, не стоящее внимания.





Женщина ищет работу с графиком, который позволит вовремя отводить и забирать ребенка из детского сада? Так и должно быть. Вынуждена отказываться от командировок, потому что не на кого оставить ребенка, и не может из-за этого претендовать на более высокую должность? Тоже норма. Увольняется, чтобы ухаживать за кем-то из родителей? Ну а как иначе?

Действительно, а как иначе? Кому-то же надо делать все это: заботиться о детях, родителях и других болеющих родственниках. Вот только получается, что делают это почти всегда женщины. Да еще и от общества получают в лучшем случае безразличие, в худшем — обвинения в нахлебничестве и ярлыки вроде «клуша», «мать-наседка» и «слабачка».

Нам нельзя показывать слабость, и уж тем более — просить о помощи: окружающие сразу вспомнят, сколько они лично заплатили налогов, чтобы содержать «таких, как эти, которые найдут любую отговорку, чтобы не работать». Это из их карманов забирают деньги, чтобы выплачивать декретное пособие или пособие по уходу за инвалидом первой группы. А они не для этого трудятся!





Но все резко меняется в тот самый момент, когда происходит чудо и уходом за родными начинает заниматься мужчина. И пусть у него очередь из помощниц (бабушки, тети, сестры, дочери), и пусть все вокруг входят в его положение и дают максимальные поблажки на работе — он навсегда остается героем, подвиг которого невозможно переоценить.

Несколько лет назад в России умерла молодая женщина, у которой был тяжело болеющий ребенок. Малыш был из той категории детей, которых цинично называют бесперспективными: он никогда не выздоровеет, никогда не сможет ходить или разговаривать — он навсегда останется тяжелой родительской ношей. И у этого малыша был отец, который решил избавиться от этой ноши и сдать сына в дом малютки.

Но это я называю вещи своими именами, а в материалах об этой истории тогда писали совсем другими словами:

«Вячеславу 30 лет. Он — инженер, работает на компрессорном заводе. Сидеть с больным ребенком всю жизнь, конечно, не может: на это способна только мама».

«У Марка, к сожалению, нет выбора. Он станет детдомовским. Папа, конечно, будет его навещать».

У малыша Марка выбора действительно не было, а вот у его отца очень даже был. И он сделал свой выбор: не стал ухаживать за ребенком дома. Впрочем, волонтеры тогда быстро организовали группу помощниц, в статьях об этой истории бессердечными почему-то все называли бабушку и даже жену дяди малыша (они не спешили забирать ребенка себе), а вот собственно отцу все только сочувствовали. Он ведь попал в очень трудную жизненную ситуацию.

Нет, меня, конечно, радует, что у комментаторов популярных статей хоть иногда и хоть к кому-то просыпается сочувствие. Но эта радость — она… с душком. Я, как говорится, не злопамятная, но память у меня хорошая.





И я прекрасно помню, как в историях, когда по какой-либо причине от ребенка отказывается пара или одна мать, в женщину летят тонны виртуальных гнилых помидоров и другие неприятные субстанции. Я помню, как этих женщин оскорбляют и как им желают болезней, страданий и мучительной смерти.

Все очень просто: там, где женщине говорят «ну а как иначе?!», мужчину объявляют героем вселенского масштаба. И наоборот: там, где про поступок мужчины отзываются в стиле «ну а что такого-то?!», на женщину сыплются проклятья, оскорбления и угрозы.

Однажды бабушка рассказывала мне про своих старых знакомых: мужчине пришлось одному воспитывать дочь, и он — о Боже! — даже научился варить супы и заплетать косички. Судя по рассказу, там был совершенно подарочный ребенок — без серьезных заболеваний, без буйного переходного возраста.

Девочка — отличница, которая достаточно рано стала сама готовить, мыть полы и заниматься стиркой. И когда я спросила бабушку, откуда столько драмы, ведь история-то самая обыкновенная и так живет куча ее знакомых женщин, она ответила: «Он же от нее не отказался, не стал в детдом!». Как говорится, а мог и ножичком полоснуть.

Отцам-одиночкам посвящают телепередачи, циклы статей и фотопроекты, а матерям-одиночкам говорят, что думать надо было, когда рожала.

В этом противопоставлении видна вся суть мизогинии — ненависти к женщинам. То, что для женщины — обязанность, для мужчины — свободный выбор. Соответственно, его к правильному выбору надо как-то подтолкнуть, а точнее, замотивировать. А за сделанный выбор надо быть благодарными и всячески мужчину поощрять. Применять позитивное подкрепление.

И почему-то это звучит так, будто я говорю о дрессировке пса, а не о том, как взрослый дееспособный человек должен выполнять свои обязанности. А ведь мужчин абсолютно серьезно хвалят за то, что те платят алименты! А если уж какой-то отец тратится на ребенка сверх установленных судом сумм, то его надо причислить к лику святых прижизненно. Это ведь такое чудо — отец заботится о ребенке!





И, что самое интересное, такое отношение к мужчинам — как к каким-то неполноценным существам — поддерживают именно те люди, которые выступают за традиционный семейный уклад и оперируют понятиями вроде «муж-добытчик».

А вот от феминисток, хоть нас и принято обвинять в мужененавистничестве, такого никогда не услышишь. Как-то так вышло, что именно мы считаем мужчин полноценными членами общества, способными оценивать свои действия и быть готовыми к их последствиям.

Именно мы говорим, что у мужчин нет массового интеллектуального дефицита, что они могут растить детей, содержать в порядке дом, заниматься бытовым администрированием, ходить на родительские собрания и развешивать белье после стирки. И именно мы напоминаем, что у женщин нет врожденных суперспособностей, которые помогали бы нам управляться с детьми, менять памперсы, петь колыбельные по два с половиной часа и лепить куличики из мокрого песка.

Так что хватит уже выдумывать мужчинам подвиги. Лучше выглядеть обычным зрелым и ответственным человеком, чем горе-героем с воображаемой короной.

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