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Более 80 дополнительных поездов назначила Белорусская железная дорога на новогодние и рождественские праздники
05.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.
Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Пинск, Минск – Калинковичи – Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра БелЖД 105.
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Более 80 дополнительных поездов назначила Белорусская железная дорога на новогодние и рождественские праздники
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