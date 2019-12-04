Более 80 дополнительных поездов назначила Белорусская железная дорога на новогодние и рождественские праздники

Источник материала: Полесская правда



Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре БелЖД.

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.

Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Пинск, Минск – Калинковичи – Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск.

Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра БелЖД 105.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий