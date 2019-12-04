Белорусы будут по-новому растаможивать некоторые товары. Когда и что изменится

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня. Таможенники ссылаются на решение Совета Евразийской экономической комиссии. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть белорусам станет выгоднее ввозить «тяжелые» товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Неделимым считается товар, вес которого больше 35 килограмм. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

Сейчас независимо от стоимости неделимого товара, его веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм общего веса.

Как изменится таможенная пошлина?

Таможенники приводят пример с ввозом посудомоечной машины весом 36 килограммов и стоимость 300 евро. Сейчас за ее ввоз надо уплатить таможенную пошлину 144 евро (то есть 36 кг умножаем на 4 евро = 144 евро). Дополнительно нужно оплатить сбор за таможенные операции в 10 рублей.

С 1 января 2020 года за ввоз такой посудомоечной машины нужно будет уплатить пошлину в 44 евро + 10 рублей сбора. Но это сумма для тех, кто пересекает границу не чаще раза в три месяца. То есть посудомоечная машина вписывается в лимиты по стоимости (500 евро), но превышает лимиты по весу (25 килограммов) — на 11 килограммов (36 — 25 = 11).

Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.

Если ввезти эту посудомоечную машину захочет белорус, который пересекает границу чаще одного раза в месяц, то нужно будет заплатить пошлину в 60 евро.

Напомним, с 1 января 2020 года в Беларуси снизят таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы.