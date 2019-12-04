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Белорусы будут по-новому растаможивать некоторые товары. Когда и что изменится
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Об этом
Неделимым считается товар, вес которого больше 35 килограмм. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.
Сейчас независимо от стоимости неделимого товара, его веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм общего веса.
Как изменится таможенная пошлина?
Таможенники приводят пример с ввозом посудомоечной машины весом 36 килограммов и стоимость 300 евро. Сейчас за ее ввоз надо уплатить таможенную пошлину 144 евро (то есть 36 кг умножаем на 4 евро = 144 евро). Дополнительно нужно оплатить сбор за таможенные операции в 10 рублей.
С 1 января 2020 года за ввоз такой посудомоечной машины нужно будет уплатить пошлину в 44 евро + 10 рублей сбора. Но это сумма для тех, кто пересекает границу не чаще раза в три месяца. То есть посудомоечная машина вписывается в лимиты по стоимости (500 евро), но превышает лимиты по весу (25 килограммов) — на 11 килограммов (36 — 25 = 11).
Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.
Если ввезти эту посудомоечную машину захочет белорус, который пересекает границу чаще одного раза в месяц, то нужно будет заплатить пошлину в 60 евро.
Напомним, с 1 января 2020 года в Беларуси
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С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов.
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