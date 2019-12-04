ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы будут по-новому растаможивать некоторые товары. Когда и что изменится

05.12.2019 09:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня. Таможенники ссылаются на решение Совета Евразийской экономической комиссии. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть белорусам станет выгоднее ввозить «тяжелые» товары.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Неделимым считается товар, вес которого больше 35 килограмм. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

Сейчас независимо от стоимости неделимого товара, его веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм общего веса.

Как изменится таможенная пошлина?

Таможенники приводят пример с ввозом посудомоечной машины весом 36 килограммов и стоимость 300 евро. Сейчас за ее ввоз надо уплатить таможенную пошлину 144 евро (то есть 36 кг умножаем на 4 евро = 144 евро). Дополнительно нужно оплатить сбор за таможенные операции в 10 рублей.

С 1 января 2020 года за ввоз такой посудомоечной машины нужно будет уплатить пошлину в 44 евро + 10 рублей сбора. Но это сумма для тех, кто пересекает границу не чаще раза в три месяца. То есть посудомоечная машина вписывается в лимиты по стоимости (500 евро), но превышает лимиты по весу (25 килограммов) — на 11 килограммов (36 — 25 = 11). 

Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.

Если ввезти эту посудомоечную машину захочет белорус, который пересекает границу чаще одного раза в месяц, то нужно будет заплатить пошлину в 60 евро.

Напомним, с 1 января 2020 года в Беларуси снизят таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы. 

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Президентские выборы-2020 — никаких экспериментов, простота и безопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика