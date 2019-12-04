«Ливерпуль» установил клубный рекорд

Источник материала: Tut.by

Команда Юргена Клоппа вчера разгромила «Эвертон» (5:2) в 15-м туре Премьер-лиги. Таким образом установлен новый клубный рекорд — 32 матча подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии без поражений — 27 побед и 5 ничьих, пишет sports.ru.



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До этого держался рекорд, кстановленный более 30 лет назад — с мая 1987 года по март 1988-го клуб выиграл 23 матча и 8 раз сыграл вничью (31 матч без поражений).

В нынешнем сезоне мерсисайдцы одержали 14 побед в АПЛ и лишь однажды сыграли вничью. Во второй части прошлого сезона команда не проигрывала 17 матчей подряд — 13 побед и 4 ничьих.

В последний раз «Ливерпуль» уступал в Премьер-лиге 3 января 2019 года — в гостях «Манчестер Сити» (1:2).