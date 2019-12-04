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Вклады в банках теряют популярность

05.12.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вклады в банках теряют популярность
Фото из открытых источников

Результаты опроса, посвящённого инфляционным ожиданиям населения, представил Национальный банк.

Также меньше белорусов стали хранить деньги в наличной форме: доля снизилась с 40,8% до 39,5%. В то же время наблюдается тренд на вложение в недвижимость. Если в августе этот вариант предпочитали 17,4% респондентов, то в ноября – 20,1%.

Анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовали 1000 респондентов, а с мая 2018 года – 2000 респондентов).

Опрос проводится по заказу и на основе разработанной Национальным банком Республики Беларусь анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения. 

Вклады в банках теряют популярность
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Если в августе 2019 года вклад в банке как предпочитаемую форму сбережений называли 30,5% респондентов, то в ноябре – 28,3%.
 
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