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Проект национальной стратегии активного долголетия будет внесен в правительство в конце декабря

05.12.2019 15:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект Национальной стратегии активного долголетия готовится для внесения в правительство. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на открытии первого республиканского слета волонтеров серебряного возраста (60+).

Проект национальной стратегии активного долголетия будет внесен в правительство в конце декабря

"Национальная стратегия активного долголетия разработана и в установленные сроки - в конце декабря - будет внесена в правительство для дальнейшего рассмотрения", - сказал Александр Румак.

Разработка проекта стратегии (другое ее рабочее название - стратегия в интересах пожилых граждан) ведется с 2017 года под эгидой Минтруда и соцзащиты. Была создана рабочая группа. Это документ, который по всем направлениям определит шаги государства и распределит роли и взаимодействие всех участников как в государственном, так и негосударственном секторе по отношению к пожилым. Включены предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских и социальных услуг для граждан пожилого возраста, поддержке научных исследований в области геронтологии, внедрению в учебные программы для молодежи курсов по планированию активного долголетия.

В начале этого года доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения Беларуси составила около 22%, к 2025 году этот показатель возрастет до 28%. Вместе с тем растет и уверенность, что пожилые люди - это не только объект заботы, но и активный ресурс, который может быть использован на благо общества.

Параллельно с вовлечением пожилых в общественно полезную деятельность, а также совершенствованием медицины и популяризацией здорового образа жизни в Беларуси развиваются формы проживания престарелых вне стационара. Все чаще пожилые люди, с учетом состояния здоровья, могут оставаться в домашних условиях, при этом получать необходимый им комплекс услуг.

"Социальное обслуживание на дому сегодня получают около 92 тыс. человек. Также оказывается государственная адресная социальная помощь, материальная помощь из средств Фонда соцзащиты для решения различных трудных ситуаций. Поддержка у нас имеет выявительный характер: мы не ждем, когда пожилой человек обратится за помощью, а во время обследований, проводимых учреждениями социального обслуживания ежегодно, выясняем запросы таких граждан. И назначаются виды необходимых социальных услуг. Но, конечно, очень важно участие волонтеров, негосударственных общественных организаций, в том числе при реализации государственного социального заказа. В этой сфере усилия каждого неоценимы", - подчеркнул Александр Румак.

 
 
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