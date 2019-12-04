Александр Лукашенко: в Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган

Источник материала: Ивьевский край





Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны.

В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Это наш Дворец Независимости и только потом - рабочая резиденция Президента. Сегодня мы подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса", - подчеркнул глава государства.

Он сказал, что, судя по публикациям в СМИ и мнениям некоторых депутатов, кое-кто ждет от Александра Лукашенко заявлений. В связи с этим он заявил: "Это не форма для глобальных заявлений. Вы знаете, что есть такая форма работы, как Послание Президента народу и парламенту, где делаются какие-то существенные заявления".

Как пояснил глава государства, традиция подобных встреч с депутатами пока не укоренилась и только устанавливается. На встрече разговор пойдет о некоторых оценках и важных вопросах. "Мы поговорим о насущных вопросах нашего государства. Здесь - элита нашего общества. Вас избрали люди, у вас за спиной избиратели. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания", - заявил Президент.

Он считает символичным, что проведенные парламентские выборы совпали со знаковым для страны годом. "В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции - документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности" - сказал Александр Лукашенко.









"С принятием Основного закона мы юридически закрепили многовековые традиции белорусов, которые всегда стремились к справедливости, независимости и мирному созиданию на своей земле, участвовали почти во всех известных в истории видах и формах народного представительства. Истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи, деятельности всебелорусских съездов Советов и созывов Верховного Совета Белорусской ССР", - продолжил Президент.

Глава государства напомнил, что формирование современного парламента проходило в достаточно непростой период: "Первые годы перестройки, развал Советского Союза больно ударили по всем сферам жизнедеятельности страны. Пожалуй, самым тяжелым испытанием стала несправедливость, с которой столкнулся народ в эпоху перемен. Людям, которые всю жизнь честно трудились, не на что было жить и нечего было оставить своим детям. По факту страна стояла на краю пропасти".





Александр Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях на плечи белорусского народа лег груз ответственности за решение сложнейших задач: оказавшись без золотого запаса, нефти и газа, необходимо было создать новую экономическую модель. "Нефть и газ были ресурсами всей великой страны. И Беларусь в советский период времени вложила немало, чтобы пробурить там, в Сибири, скважины, добыть нефть, газ", - сказал Президент. Он напомнил, что в советское время добываемую в Беларуси нефть экспортировали. В настоящее время отсутствие нефти является большой проблемой для страны. Президент отметил, что тогда предстояло сохранить общенародную собственность, необходимо было закрепить социальную направленность внутренней политики государства, установить правовой порядок и пресечь экстремизм и бандитизм. В этих условиях надо было строить страну, наводить порядок, и порядок был наведен. Александр Лукашенко подчеркнул, что также надо было выстроить новые дипломатические взаимоотношения, рассчитывать было не на кого. Беларусь быстро признали зарубежные государства. Надо было также определиться с новой государственной символикой, объединяющей общество. "Требовалось остановить разжигание национальной вражды и решить чувствительный для людей языковой вопрос и много других проблем. Другими словами - построить сильное, жизнеспособное государство", - резюмировал он. "Для создания новой, подлинно демократической политической модели обстоятельства требовали принятия быстрых, бескомпромиссных решений и правового закрепления соответствующих полномочий, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И только благодаря своей мудрости и готовности взять на себя ответственность за будущее страны белорусы приняли эти важнейшие решения на всенародных референдумах. Проголосовали за твердую власть, стабильность и законность. В стране был сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган". Глава государства обратил внимание, что создание двухпалатного парламента - Национального собрания Республики Беларусь - обеспечило последовательное и эффективное проведение намеченных социально-экономических преобразований. "Завершая это историческое отступление, скажу главное. Конечно, с годами негатив забывается. С точки зрения проблем, с которыми столкнулась страна в 1990-е, сегодня многим белорусам, наверняка, даже в мыслях не хочется возвращаться в то время. И это нормально. Гораздо правильней держаться за лучшие моменты, а отрицательный опыт воспринимать с благодарностью, - считает Президент. - Для меня как главы государства самым светлым воспоминанием тех лет навсегда останется поддержка нашего народа".







Александр Лукашенко охарактеризовал новый состав парламента и состоявшиеся выборы Парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом числе претендентов на депутатский мандат. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Очередные парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию", - сказал глава государства. Он особо поблагодарил за работу всех членов участковых избирательных комиссий. "Это более 60 тыс. человек - белорусов с активной гражданской позицией, которые бескорыстно и честно выполнили свою работу под пристальным вниманием многочисленных международных наблюдателей. Их было рекордное число. Мы не отказали никому. Приняли всех желающих", - отметил белорусский лидер. "Сделанный белорусами выбор в очередной раз показал стабильность нашего общества, его приверженность традиционным ценностям и стремление к мирному созиданию", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он поздравил новоизбранных парламентариев с успешной сдачей одного из самых ответственных экзаменов в их жизни и отметил характерные черты нового состава парламента. В него вошли опытные управленцы и те, кто знает жизнь и производство изнутри: работники агропромышленного комплекса и промышленности, талантливые преподаватели, врачи, юристы, судьи, силовики, яркие представители творческой интеллигенции, молодежи и СМИ. "Поощряя стремление молодых граждан участвовать в политической жизни страны, мы сегодня укрепляем будущее нашего суверенного государства", - убежден Александр Лукашенко. Он обратил внимание на заметное присутствие женщин в составе нового парламента. "Это неудивительно: женщины у нас активные, а главное, самые ответственные. Они готовы заниматься политикой, несмотря на груз повседневных забот о доме, семье, детях, их здоровье, образовании и воспитании. Соответственно, они ближе всех к пониманию самых актуальных социальных вопросов, с которыми предстоит работать в ближайшее время", - сказал глава государства. "В целом в избранном парламенте представлены и отражены интересы всех слоев населения. Убежден: это позволит успешно решать все поставленные перед вами задачи и оправдает ожидания наших избирателей", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко: залог успешного развития страны - политическая стабильность и слаженная работа власти Залог успешного развития страны - политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. "Сегодня все понимают, что залог успешного развития страны - это прежде всего политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти: парламента, правительства и судов. Где ее нет, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а для реализации этой цели необходимо руководствоваться двумя правилами. "Первое - принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы она была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе - последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед, чтобы люди понимали, куда мы идем и чего хотим", - пояснил глава государства. Президент добавил, что в ближайшее время депутатам и сенаторам предстоит сообща решать важнейшие и актуальные вопросы, которые волнуют общество, а значит, являются приоритетными целями государственной политики.

Что Александр Лукашенко записал в актив белорусского парламента за годы независимости страны





В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.



"Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса", - подчеркнул глава государства. "Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса", - подчеркнул глава государства. Он считает символичным, что проведенные парламентские выборы совпали со знаковым для страны годом. "В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции - документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности" - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период

Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. "Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке "размаўляем", и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у "народзе кажуць, косткай у горле" кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы. - Прим. БЕЛТА) как-то живут", - отметил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что стране надо умно пройти этот сложный период. "Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели "бязглуздзіцу" и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период", - добавил глава государства.

"Геополитическая борьба и торговые войны" - Александр Лукашенко предупредил новый парламент о непростом период Срок полномочий нового белорусского парламента пришелся на непростой период. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. По словам главы государства, задача нового парламента - сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан. "Период будет непростой. Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды (вы видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом), торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь", - заявил Александр Лукашенко. С другой стороны, все это является двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста, отметил Президент. "Создавать экономическую систему, которая минимально зависит от рынка углеводородного сырья и других конъюнктурных товаров, - добавил он. - Это мы, кстати, начали делать: Парк высоких технологий и другие направления".

Александр Лукашенко рассказал о четырех опорах экономического развития Беларуси







Экономическое развитие Беларуси будет базироваться на привлечении инвестиций, деловой инициативе, внешней торговле, изменении ситуации в демографии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. Экономическое развитие Беларуси будет базироваться на привлечении инвестиций, деловой инициативе, внешней торговле, изменении ситуации в демографии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. "Среднесрочное экономическое развитие нашей страны будет базироваться на четырех опорах: создание наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу экономику (правда, я уже не знаю, что можно сделать лучше); повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности, расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков (здесь мы значительно не дорабатываем; видимо, как в первые годы, мне придется в основу всей политики положить экспорт: будет экспорт - будет страна), кардинальное изменение ситуации в демографии", - сказал Александр Лукашенко. Несмотря на то, что это в основном задачи правительства, они напрямую касаются и депутатов, обратил внимание Президент. "Эти четыре направления - основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям, жителям регионов, которые вы представляете. Нам необходимо сформировать эффективную региональную политику и усилить роль органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Это требование времени, и это работа парламентариев", - заметил глава государства. Президент добавил, что ждет от депутатов и сенаторов предложений, что и как надо изменить на местах.

"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. "В свое время мы провозгласили Беларусь социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки", - сказал Александр Лукашенко. По словам Президента, для такого перехода в стране создана достаточно эффективная правовая база. "Сохраняя лучшее, что наработано и проверено опытом, парламенту предстоит дополнять, совершенствовать правовые нормы с учетом современных требований, достижений и передового международного опыта", - подчеркнул глава государства. Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности, считает Александр Лукашенко. В этой сфере, добавил он, в стране сегодня пожинают плоды спада рождаемости 1990-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями. "Еще один чувствительный вопрос - угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род. Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали - строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт, в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью", - подчеркнул Президент. Глава государства рассказал о странной метаморфозе. По его словам, в советские годы детям приходилось работать, в противном случае их заставляли родители, сейчас же все происходит наоборот. "Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят "ящик". Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл: люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах", - с сожалением констатировал Александр Лукашенко. Только приняв перечисленные меры, убежден он, можно сохранить белорусскую самоидентичность и нацию. "Законы, а также деятельность и личный пример людей, которые сегодня являются лидерами мнений, - представители власти, научной и творческой интеллигенции - должны работать на решение всех жизненно важных вопросов. Мы должны вести за собой общество по всем направлениям: от спорта до экономки", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко парламентариям: пытайтесь доказать своим избирателям, что у вас тяжелейший труд Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал парламентариев активно работать в интересах избирателей, показывая им, что законодательная деятельность - это тяжелейший труд. Об этом глава государства заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Начинайте работать в интересах своих избирателей. Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. Я вам честно скажу, имея почти пятилетний опыт работы в парламенте, порой отвратительный труд - сидеть, выдумывать, придумывать, облекать в форму законов то, что требуют люди", - сказал Президент. Глава государства подчеркнул, что избранные парламентарии являются представителями одной из ветвей власти - законодательной. Он сделал акцент на необходимости слышать людей, которые за них проголосовали, и идти в исполнительные органы, чтобы эти вопросы решать. Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что избирательная кампания по выборам в парламент проходила под его контролем. "Я, как ответственный по Конституции за деятельность ветвей власти, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным, чтобы я никогда больше не переживал того, что было в середине 90-х годов, когда я приходил в парламент и передо мной и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства. Особенно Украина", - сказал он. В этом процессе, по его словам, не следует искать какие-то "подводные течения". "Мы будем поддерживать конструктивных людей. Парламент должен быть срезом нашего общества по вертикали. Там должна быть и молодежь, и среднее поколение, и опытные, и неопытные. И ветераны, глубокие пенсионеры (пусть несколько человек), но голос их должен быть слышен, потому что 30% нашего населения - это очень взрослые люди. Кто будет представлять их интересы? Конечно же, они (имеются в виду парламентарии старшего возраста. - Прим. БЕЛТА). Может, они уже не так скажут. Может, молодежь их не так понимает, но это их понимание, и мы должны это учитывать, если хотим быть представительским органом, не только законотворческим", - ориентировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции







Новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции", - сказал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что на это есть запрос в обществе. "Мы должны все объяснить людям и предложить им свои варианты. Это как раз тот случай, когда можно проявить себя и принять участие в судьбоносном для государства проекте. Думаю, вновь избранные парламентарии понимают, какой уникальный шанс им выпал", - заметил он. "И вы знаете мое принципиальное требование: целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления. Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, уклад нашего общества. Все изменения вы должны рассматривать исключительно с государственной позиции, в интересах людей, которые живут на этой земле", - подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что все предложения будут носить только персональный характер. "Никто не может спрятаться за коллективное мнение, в том числе парламент, - заявил Александр Лукашенко. - Персональная ответственность - это величайшее благо и двигатель любого прогресса". Президент акцентировал внимание, что простых решений ни в политической, ни в экономической, социальной сфере не будет. "К тому же все они во многом зависят от уровня дипломатических взаимоотношений с нашими стратегическими партнерами и мировыми лидерами, от количества и качества деловых контактов по всему миру", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья







Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Глава государства отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. "Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства. "Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции", - заявил белорусский лидер. Он отметил, что часто выражает сожаление по поводу того, что решение проблемных вопросов выносится исключительно на президентский уровень. "Надо решать и внизу. И это недостаток шестого созыва (парламента. - Прим. БЕЛТА) - мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь - нормальное государство. Что у вас (России. - Прим. БЕЛТА) больше нет таких союзников, как Беларусь", - сказал Александр Лукашенко. "Надо активнее в этом направлении работать. И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только Президента, но и парламентариев. Тогда и правительству будет некуда деваться", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко: всегда буду признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс







Александр Лукашенко заявил, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс. На этом Президент Беларуси акцентировал внимание сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Александр Лукашенко заявил, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс. На этом Президент Беларуси акцентировал внимание сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Я всегда буду признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс, своим добросовестным трудом создали все, что сегодня мы называем достижениями нашей новейшей истории", - подчеркнул глава государства. "Самое ценное - сделали это в рекордно короткие по историческим меркам сроки, - считает Александр Лукашенко. - Мы сохранили и преобразовали лучшие традиции белорусского народа. И на протяжении четверти века демонстрировали приверженность национальным интересам и главным целям государственного развития".

Александр Лукашенко о внешней политике: наше единственное условие - мы суверенное независимое государство







Президент Беларуси Александр Лукашенко, расставляя акценты по теме проводимой Беларусью внешней политики, подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством. Об этом глава государства заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Президент Беларуси Александр Лукашенко, расставляя акценты по теме проводимой Беларусью внешней политики, подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством. Об этом глава государства заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Может быть интуитивно, может, идя от жизни, но мы четко определили свою внешнюю политику. С соседями надо жить в дружбе. Их не выбирают - они от Господа. Не резать по-живому наши связи с традиционными близкими союзниками, каковыми являются республики бывшего СССР", - сказал глава государства. Он отметил, что необходимо работать с технологически развитыми государствами. "Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату - россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров (министр иностранных дел России. - Прим. БЕЛТА), "мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения". Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения?" - заметил белорусский лидер. Президент подчеркнул, что Беларусь также не может не иметь хороших отношений с США. "Если они хотят. Потому что это империя", - отметил он. "Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, - КНР. Нас не в чем упрекнуть, что мы где-то были непоследовательны, что, как "блудная собака", хвостом виляли. Мы всегда честно выполняем свои обязанности, все свои договоренности", - сказал глава государства. "Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны", - уверен Александр Лукашенко. "Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. "Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - пояснил он. "Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное человеческое условие - на равноправных началах, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это не значит, как в России часто (говорят. - Прим. БЕЛТА), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать. - Прим. БЕЛТА), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется". Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России. "Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе", - сказал он. "А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения", - заявил глава государства. Более того, Президент обратил внимание: порой можно слышать заявления, что те или иные моменты якобы не предусмотрены союзными документами. Он уверен, что в этой связи нужно судить не только по букве, но и по духу подписанных договоров и документов. "Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России. Президент отметил, что, как ему докладывают спецслужбы, "пятая колонка" в Беларуси хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна якобы сдает независимость. "Видите ли, они больше радеют за "незалежнасць", чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее" - заявил белорусский лидер. "Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С Президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", - рассказал глава государства. Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. "Нам надо (было. - Прим. БЕЛТА) избрать парламент, потом определяться по Президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России. Президент отметил, что, как ему докладывают спецслужбы, "пятая колонка" в Беларуси хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна якобы сдает независимость. "Видите ли, они больше радеют за "незалежнасць", чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее" - заявил белорусский лидер. "Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С Президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", - рассказал глава государства. Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. "Нам надо (было. - Прим. БЕЛТА) избрать парламент, потом определяться по Президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко о Беларуси: мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент. "Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил Александр Лукашенко. Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: "Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".



Александр Лукашенко: в основе политического курса страны - суверенитет и справедливое отношение к людям В основе политического курса страны - люди, справедливое к ним отношение и суверенитет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Обращаясь к депутатам, глава государства подчеркнул: "Белорусы оказали вам высокое доверие, наделив правом представлять их интересы, принимать законы. Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего государства. Вам предстоит ответственная и кропотливая работа. Так сложилось, что ее основная часть, как правило, не видна и часто остается недооцененной. Нынешний созыв Палаты представителей должен изменить эту ситуацию". "Парламент - это площадка для профессиональной, аргументированной дискуссии. Все мы прекрасно понимаем, что видение одних и тех же проблем разными людьми может существенно различаться. И ваша задача - во множестве мнений найти наиболее правильное и взвешенное решение", - подчеркнул глава государства По его мнению, традиция культурного и цивилизованного обсуждения должна сохраниться, при этом должны быть и эмоции. "Эмоции свойственны белорусскому национальному характеру. Мудрое, спокойное и вдумчивое отношение к принимаемым решениям, лишний накал ни к чему, - убежден Президент. - Скажу откровенно: всем нам предстоит сложная и ответственная работа. Но для ее результативности у нас есть все условия. И основное из них - единство народа и политическая воля руководства страны для движения вперед". Александр Лукашенко отметил, что "цель - сохранение наших национальных ценностей, которые легли в основу политического курса страны: люди, справедливое к ним отношение и суверенитет Беларуси".

Александр Лукашенко вручил награды депутатам и сенаторам шестого созыва Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики государственные награды. Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. На прошедших выборах он переизбрался в депутаты нового созыва. Медалью "За трудовые заслуги" Александр Лукашенко наградил председателя Постоянной комиссии по законодательству Наталью Гуйвик, председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, председателя Постоянной комиссии по экономической политике Владислава Щепова, заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталью Климович и заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова. Благодарностями Президента отмечены заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц и генеральный директор РУП "Витебскоблгаз", член Совета Республики Петр Шершень. Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь" вручен заместителю председателя Совета Республики (2016-2019 годы) Марианне Щеткиной.

Александр Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. "Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря. - Прим. БЕЛТА) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение", - сказал глава государства. "Это исключительно экономическая повестка", - подчеркнул Александр Лукашенко. В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "О какой можно говорить дальнейшей интеграции (речь об углублении интеграции. - Прим. БЕЛТА), если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа", - привел пример белорусский лидер. "Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия", - продолжил глава государства. Он отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. "Это так конкуренция идет между нашими государствами", - заметил Александр Лукашенко. Остаются проблемы и в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков. Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не просит у России никаких кредитов: "Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕФСР. - Прим. БЕЛТА). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся". "Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования, - заявил глава государства. - Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные". При этом страны успешно и давно сотрудничают, например в военной сфере. В Беларуси находятся некоторые российские объекты, осуществляется охрана союзной границы. "Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит, - отметил Александр Лукашенко. - Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь - на Западе". Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов, в Беларуси исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. "Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра и послезавтра", - резюмировал глава государства.

Александр Лукашенко посоветовал депутатам чаще бывать в трудовых коллективах



Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал депутатам чаще бывать в трудовых коллективах и встречаться с людьми. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал депутатам чаще бывать в трудовых коллективах и встречаться с людьми. "Мой вам совет - вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что депутатам стоит как можно больше общаться с людьми, узнавать об их насущных проблемах и стремиться решать их. "Приходите к людям как представители власти. Расскажите им и о том, как работает парламент, что происходит в стране и вокруг нее. Скажите, что государство поможет, удочку дадим, но рыбу будут ловить сами. Послушайте людей, ответьте на их вопросы честно и откровенно", - добавил глава государства.

В парламенте важно принимать решения в интересах всего общества - Олег Руммо Работая в парламенте, важно учитывать интересы широкого круга людей и принимать решения в интересах всего общества. Такое мнение высказал журналистам член Совета Республики, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо по итогам обращения Президента к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания. Сенатор отметил, что во время встречи с главой государства получил "эмоциональный заряд на дальнейшую работу". Один из важных моментов, на который обратил внимание Президент, это сохранение преемственности в парламенте. "Как гарант Конституции глава государства, конечно, заинтересован в том, чтобы парламент продолжал поступательное развитие, в него вливалась свежая кровь, которая должна фонтанировать идеями, делать так, чтобы люди жили лучше, экономика росла, и тогда никакие враги нам не страшны", - сказал Олег Руммо. По его словам, миссия парламентария со стороны многим кажется очень простой, но на самом деле это не так. Ведь в Совете Республики рассматриваются законопроекты, затрагивающие все сферы жизнедеятельности, нужно разбираться в разных темах, чтобы принимать ответственные решения. "Важно, что в парламент пришли люди с опытом. Есть те, кто поможет посмотреть на ситуацию с разных сторон. Я, например, хорошо знаю интересы врачей, пациентов, семьи, но мир гораздо шире. Есть коллеги, которые занимаются сельским хозяйством, промышленники, педагоги, айтишники и другие. Очень важно, чтобы мы вместе принимали решения, которые будут полезны не только врачам или пациентам, но и всему обществу", - подчеркнул парламентарий.



