﻿ Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

05.12.2019 15:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев 6-го и 7-го созывов.

Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»

После обращения Президент вручил депутатам и сенаторам государственные награды. Орден Почета получил Игорь Марзалюк, медаль «За трудовые заслуги» – Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович и Олег Левшунов.

Марзалюк: «Тры слогана, па якіх мы развіваемся і ідзем: парадак ва ўсім, найноўшыя тэхналогіі і беларускае сэрца»

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Благодарностями Президента отмечены Виктор Чайчиц и Петр Шершень.

Диплом о присвоении звания «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь» вручен Марианне Щеткиной.

Глава государства поручил руководству парламента и Администрации Президента еще раз вернуться к вопросу о награждении депутатов: возможно, его заслуживают и другие парламентарии. Кроме того, Александр Лукашенко поставил задачу найти достойные места работы тем, кто завершил свою деятельность в парламенте.

Александр Лукашенко: «Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества»

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев 6-го и 7-го созывов. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: в Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа мужской одежды Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика