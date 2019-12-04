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Первая такая. В Минске представили одну из самых больших в мире аэротруб

05.12.2019 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Первая такая. В Минске представили одну из самых больших в мире аэротруб
Первая такая. В Минске представили одну из самых больших в мире аэротруб

Аэротруба занимает большую часть южного крыла торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Тимирязева и Орловской. Среди ключевых отличий – огромные размеры конструкции: стеклянный «стакан», в котором и происходят полеты, по высоте сопоставим с пятиэтажным домом. Он позволяют безопасно сымитировать свободное падение. В Европе объект такой высоты работает только в Париже.

«Вообще это редкость, чтобы аэротруба находилась в центре города. Чаще всего из-за своей громоздкости её размещают на окраине. Нам же удалось изначально спроектировать и построить комплекс, в который такая конструкция «легла» идеально. Мы также предусмотрели смотровую площадку, чтобы каждый желающий мог бесплатно смотреть за полётами. Аэротруба мирового класса в центре Минска станет центром притяжения жителей и гостей города», – убеждены в ТРЦ Palazzo.

 
Теги: Минск
 
 
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В ТРЦ Palazzo представили аэротрубу iFLY, которая еще до запуска вошла в число крупнейших в мире.
 
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