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Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»
Источник материала: СТВ
Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»
Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это...
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