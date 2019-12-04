﻿ Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»

05.12.2019 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Одна из общих тем, то, что мы все будем доносить до своих избирателей и дальше: нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство.

Сделать Беларусь страной, которая в мире уважаема, которая будет удобной и комфортной для жизни нас, наших детей, внуков и многих-многих поколений белорусов. И это придётся доказывать делами и на практическом уровне, и на законодательном.

Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»

Люди в материале: Лилия Ананич
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Давыдько: «Женщины часто становятся жёстче мужчины. Мужчина становится сентиментальнее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика