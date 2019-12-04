Источник материала: Пинский Вестник

Распространение наркотиков в составе организованной группы: в суде Пинского района и города Пинска рассматривается дело по «наркотической» статье. И оно весьма запутанное.

Дело ясное, что дело тёмное

Последнее время, ввиду специфики работы, мне часто приходится бывать на судебных заседаниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Признаться честно, удивляет тот факт, что, несмотря на большие тюремные сроки, уголовных дел меньше не становится…

Фигурантами данного уголовного процесса стали пятеро пинчан. Трое из них обвиняются по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (действия, совершенные организованной группой, сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств). Еще двое — по части 1 статьи 328 (переработка, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

Мужчины занимались сбытом и хранением маковой соломы и семян мака. Передача наркотических средств осуществлялась посредством закладок. Все действия преступной группы были распределены и четко слажены — каждый член группы выполнял определенные функции.





«Здесь у каждого своя правда»

Обвиняемые — люди различного социального статуса и положения. Так, двое из них ранее уже попадали в поле зрения милиции, остальные же в криминальных кругах замечены не были.

Один из них, Будник (данные изменены — прим. редакции), 1991 г.р., ранее работал директором общественного объединения. А вот фигурант уголовного дела Шумилин, 1982 г.р., имел за плечами довольно богатый «опыт» — четыре непогашенные судимости. Обвиняемый Радченко, 1992 г.р., кроме того, проходит по делу о мошенничестве (по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Интересы подозреваемых представляют шесть адвокатов.

Корреспонденту «ПВ» сообщили, что судебная тяжба по данному делу тянется вот уже полтора года. Летом 2019 года участникам процесса был вынесен обвинительный приговор, и они получили внушительные тюремные сроки. Например, пинчане, которые проходят по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, получили 15 лет лишения свободы. Однако их родственники обжаловали приговор в установленном законом порядке, и Брестским областным судом апелляционная жалоба была удовлетворена. Сейчас дело о распространении наркотиков в составе организованной преступной группы рассматривается заново.

Нам удалось побеседовать с родственницей одного из обвиняемых. Она нам поведала свою точку зрения:

— Здесь у каждого своя правда. Мы недовольны тем, как парней судят. В экспертизах, которые могли бы прояснить картину, нам прокуратура отказывает. У одного из задержанных нашли семена мака и маковой соломы. Мы требовали, чтобы провели независимую экспертизу, однако в ней нам было отказано. Также в деле множество несостыковок, но на это никто не обращает внимание. Например, один из обвиняемых — Радченко, на суде признался, что всех парней оговорил, однако это во внимание принято не было.

Когда материал готовился к печати, стало известно о том, что группа жителей Пинска наладила канал поставки кокаина в особо крупных размерах из Западной Европы в Россию транзитом через Беларусь. Действовали пинчане на протяжении десяти лет (с 2009 года). Начиналось с распространения насвая, была создана сеть по реализации семян мака с примесью маковой соломы. Товар фасовали на мелкие партии и реализовывали. В Пинске работало несколько автомобилей-наркотакси — по звонку потребителей наркотики привозили на указанный адрес.

По мнению правоохранителей, не исключено, что два уголовных дела связаны между собой.

Судебные слушания продолжаются. О подробностях дела читателям «ПВ» мы сообщим дополнительно.

Наталья ЛЕШКЕВИЧ