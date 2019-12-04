|
Oops! В Шумилино угнали машины у начальника РОВД и запреда исполкома
Источник материала: Партизан
Два угона как под копирку. Угонщиков пока не нашли
В ночь на 2 декабря в Шумилино (Витебская область) совершены угоны сразу двух транспортных средств.
Один угнанный автомобиль принадлежит начальнику Шумилинского РОВД, второй заместителю председателя Шумилинского райисполкома.
Оба автомобиля Hyundai CRETA 2018 и 2019 г.в.
фото носит иллюстративный характер
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два угона как под копирку. Угонщиков пока не нашли
|
Свежие газеты
Архив (Разное)