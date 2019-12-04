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Сильный мокрый снег, гололед и даже дождь. Какой будет погода на выходных?
05.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту
«В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. Погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 6 декабря,
В субботу, 7 декабря, в северо-западной части страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Местами, преимущественно по северо-западу, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами по северу Беларуси сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем — от нуля до плюс 6 градусов.
В понедельник, 9 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), по северу — с порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем — 1-7 градусов тепла.
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Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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