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Сильный мокрый снег, гололед и даже дождь. Какой будет погода на выходных?

05.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сильный мокрый снег, гололед и даже дождь. Какой будет погода на выходных?

Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. Погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 6 декабря, погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет без существенных осадков, лишь днем местами по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. По северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В дневные часы местами по стране ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

В субботу, 7 декабря, в северо-западной части страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Местами, преимущественно по северо-западу, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами по северу Беларуси сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем — от нуля до плюс 6 градусов.

В понедельник, 9 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), по северу — с порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем — 1-7 градусов тепла.

https://www.belta.by

 
 
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Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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