11 идей, куда сходить в выходные в Минске, для тех, кто все еще не впал в спячку

Источник материала: Tut.by

Если вы в очередной раз озадачились вопросом «а что, собственно, делать в выходные в Минске?», ответ у нас уже подоспел. Для того чтобы подсказать вам что-то актуальное, мы проанализировали статистику всех мероприятий на выходные на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 2 по 5 декабря. Ловите топ от минчан и бонусы от редакции.

Сходить в кино на премьеру — «Сиротский Бруклин»



Кадр из фильма «Сиротский Бруклин»

Когда: все выходные Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Дом кино», «Москва», «Пионер», «Центральный» Сколько: от 5 рублей Купить билет

Если бы «Бандитский Петербург» снимали в США и попытались сделать его 2,5-часовым нуаром, у создателей натурально получился бы «Сиротский Бруклин». Эдвард Нортон , который отвечает за образ детектива-фрика, сам адаптировал одноименный роман Джонатана Летема, срежиссировал и спродюсировал картину — положил на нее ни много ни мало 20 лет жизни. Если вы, как и мы, испытываете сильную симпатию к этому актеру, сходить в кино стоит: это полностью нортоновское кино, хмурое и атмосферное. К тому же это прекрасная возможность встретиться в кино со старыми голливудскими приятелями — Брюсом Уиллисом, Алеком Болдуином и Уиллем Дефо. Под джаз и за стаканом джина.

Бонус от редакции: если сумрачное кино вас уже утомило, сходите на «Войну токов» — очередной фильм о противостоянии гениев, за которым всегда чертовски любопытно наблюдать. Особенно когда в касте замечен Камбербэтч.

Полный график кинопремьер Минска

Гульнуть на концерте «Петли пристрастия»



Фото: Евгений Ерчак, vk.com/petlia

Когда: 7 декабря, 20.20 Где: Prime Hall Сколько: от 35 до 48 рублей Купить билет

Большой сольный концерт, пожалуй, лучшей пост-панк-группы страны «Петля пристрастия» пройдет на одной из главных клубных площадок города уже в эту субботу. В рекламе коллектив не нуждается, но мы на всякий случай напомним об их сольном выступлении. Пока готовитесь к концерту, можете послушать (ну или переслушать) последний альбом группы — он называется «Гул». И обязательно почитайте свежее интервью на AFISHA.TUT.BY с фронтменом «Петли пристрастия» Ильей Черепко-Самохваловым — о колдвейве, «Вечернем Урганте» и слэме. А на следующий день большим поклонникам коллектива прямая дорога на концерт «Кассиопеи» — у нее немного другая музыка, более фриковая, но делают ее практически те же люди, что и «Петлю».

Бонус от редакции: а вот еще один концерт, который, не смолчим, попал в топ минчан. Это выступление Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе, которое пройдет 6 декабря на сцене Дворца Республики. Концерт уникален хотя бы тем, что Кикабидзе, который давно отказался давать выступления в России, приедет в белорусскую столицу.

Все концерты в Минске и регионах

Попасть на наикрутейший фестиваль документального кино



Кадр из фильма «Море теней»

Когда: все выходные Где: кинотеатр «Мир», Ok16 и культ. центр «Корпусе» Сколько: бесплатно, на сеансы белорусского кино — 4 рубля

В четверг в Минске стартовал кинофестиваль WATCH DOCS Belarus, он продлится до 13 декабря, в программе — более 25 картин. В том числе — лента от продюсера Ди Каприо, фильмы про женский футбол, домашнее насилие, стриптиз и войну. Для тех, кто не готов смотреть все, мы подсобрали свой топ фестивальных показов, обязательных к посещению. Практически на все сеансы вход свободный, так что нужно просто успеть занять очередь. Будет и совершенно бесплатная ночь кино в «Корпусе» с четырьмя фильмами подряд — и мы не поймем вас, если вы ее пропустите.

Угореть на вечеринке Panica*



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Когда: 7 декабря, 23.00 Где: Хайд Сколько: 10 рублей (в магазине Clans на Козлова, 8). Вход с репостом в соцсетях — 15 рублей, без репоста — 20 рублей

На грядущей «Панике» выступит дуэт из России — Simple Symmetry. Это электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андерграундной клубной музыки и вайба и мелодики Ближнего Востока, Азии и Африки. Ребята — подписанты нашумевшего берлинского лейбла Disco Halal и желанные гости любого танцующего мегаполиса. Приходите потанцевать, словом.

Бонус от редакции: есть вечеринка поскромнее — Groove Garden в том же «Хайде», но на день раньше, 6 декабря. Старт — с 23.00, билеты — от 5 рублей (это если вы сделаете репост в соцсетях).

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Побывать на необычном балу



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кода: 8 декабря, 16.00 Где: Призма Клуб Сколько: 15 рублей (заранее), 20 рублей (на месте) Купить билет

Минчане заприметили любопытный ивент, который мог бы остаться и без внимания. В воскресенье в столице пройдет вог-баг — это шоу на стыке перформанса, хореографии и пластики, в хорошем смысле слова праздник манерности и пафоса. Тема предстоящего бала — «Алхимия». К таким мероприятиям участники начинают готовиться заранее, иногда даже за год: шьют костюмы, ставят танцы и готовятся к балу. В общем, это локальная тусовка любителей танцев и внимания к себе, если хотите стать ее частью — вэлкам.

Выбраться в планетарий (и не просто так)



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Когда: все выходные Где: Минский планетарий Сколько: 4 рубля (детский), 4,80 рубля (взрослый)

Любопытное событие, особенно для тех, кто никогда не был в планетарии. Вас зовут на необычное сферическое кино. Создатели фильма — студия московского планетария — хотели показать, что можно совершить прорыв в неизвестное и узнать, как выглядит небо в разных диапазонах электромагнитного спектра — в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-излучении. А после сеанса будет еще и экскурсия по красивенному звездному небу.

Выбраться на выставку Пикассо



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Когда: все выходные, 11.00 — 20.00 Где: « Либра » Сколько: 12 рублей / 10 рублей (студенты дневной формы обучения) / 8 рублей (школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы) / бесплатно (дети до 7 лет, участники ВОВ, инвалиды I и II группы)

В конце ноября в Минске открылась выставка «Пабло Пикассо. Параграфы», где представлена графика Пабло Пикассо из частных европейских коллекций, а также керамика испанца из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. Ловите отличную возможность посмотреть на подлинники Пикассо. Кроме того, здесь будет выставлена скульптура и керамика современных белорусских художников — Павла Войницкого, Михаила Инькова, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик.

Все выставки Минска — в одном месте

Открыть для себя новое заведение — Beten Gav



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Когда и где: ул. Киселева, 28, с понедельника по пятницу с 9.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 11.00 до 23.00

Beten Gav — кафе с израильской едой, одно из недавних открытий в сфере столичного общепита. Если вы хантите новые заведения Минска, забирайте и это себе в копилку. Пообедать здесь можно относительно бюджетно: хумус с кедровым орехом — 9,5 рубля, фалафель с тхиной — 5 рублей, чечевичный суп — 7 рублей, куриный шницель — 14 рублей, шварма — 10 рублей, халва с финиками — 6,5 рубля.

А театр?

На театральные постановки, популярные среди минчан, билетов по традиции больше нет. Поэтому советуем заранее закупить квитки на крутой театральный мини-фестиваль по текстам Гоголя. В программе — «Гоголь. Fatum» от возмутителя спокойствия зрителей в тихом театральном Минске Юры Дивакова, «Ночь перед Рождеством» и «Вий. Докудрама» .

Лучшее в минских театрах

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