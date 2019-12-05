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Крупный бизнесмен купил главное здание фабрики-банкрота «КИМ» в Витебске. Что теперь там будет?
Источник материала: Tut.by
Административное здание
Этот объект недвижимости стал последним, находившимся на балансе обанкротившегося предприятия. Имущество, которое продать не удалось, передали в коммунальную собственность, рассказал антикризисный управляющий ОАО «КИМ» Михаил Ивченко.
Деньги от сделки пойдут на погашение кредиторской задолженности предприятия.
Административный корпус фабрики выставляли на торги более 10 раз. В апреле этого года его купили, но сделку признали несостоявшейся, и здание снова пытались продать.
Новый хозяин — «МегаЕвротекс», собирается реконструировать здание под бизнес-центр. Помещения в нем планируют сдавать в аренду под офисы. Возможно, здесь разместятся и предприятия по оказанию услуг.
Компании «МегаЕвротекс» бизнесмена Виктора Велюго в Витебске, в частности, принадлежат ночной клуб-ресторан «Континент», развлекательные центры «Планета» и «Винтаж», боулинг-кафе «Золотой теленок» и «Максима», клуб «Нирвана», несколько детских развлекательных центров.
Напомним, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации обанкротившегося ОАО «КИМ» на три месяца — до 10 декабря.
Фабрика «КИМ», созданная в 1931 году, была одним из градообразующих предприятий в Витебске. В последнее время здесь работали 830 человек. Комплекс производственных зданий занимал площадь 12,4 гектара.
Обанкротилась фабрика в августе 2015 года. С той поры процедуру ее ликвидации суд продлевал 9 раз, в очередной раз — до 10 декабря 2019-го.
За четыре года на «КИМ»
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Административный корпус фабрики выставляли на торги более 10 раз.
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