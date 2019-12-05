Крупный бизнесмен купил главное здание фабрики-банкрота «КИМ» в Витебске. Что теперь там будет?

Источник материала: Tut.by

Административное здание бывшей фабрики «КИМ» более чем за 350 тысяч рублей выкупила на аукционе частная витебская компания «МегаЕвротекс», сообщают «Витьбичи».



Административное здание бывшей фабрики. Фото: Игорь Матвеев

Этот объект недвижимости стал последним, находившимся на балансе обанкротившегося предприятия. Имущество, которое продать не удалось, передали в коммунальную собственность, рассказал антикризисный управляющий ОАО «КИМ» Михаил Ивченко.

Деньги от сделки пойдут на погашение кредиторской задолженности предприятия.

Административный корпус фабрики выставляли на торги более 10 раз. В апреле этого года его купили, но сделку признали несостоявшейся, и здание снова пытались продать.

Новый хозяин — «МегаЕвротекс», собирается реконструировать здание под бизнес-центр. Помещения в нем планируют сдавать в аренду под офисы. Возможно, здесь разместятся и предприятия по оказанию услуг.

Компании «МегаЕвротекс» бизнесмена Виктора Велюго в Витебске, в частности, принадлежат ночной клуб-ресторан «Континент», развлекательные центры «Планета» и «Винтаж», боулинг-кафе «Золотой теленок» и «Максима», клуб «Нирвана», несколько детских развлекательных центров.

Напомним, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации обанкротившегося ОАО «КИМ» на три месяца — до 10 декабря.

Фабрика «КИМ», созданная в 1931 году, была одним из градообразующих предприятий в Витебске. В последнее время здесь работали 830 человек. Комплекс производственных зданий занимал площадь 12,4 гектара.

Обанкротилась фабрика в августе 2015 года. С той поры процедуру ее ликвидации суд продлевал 9 раз, в очередной раз — до 10 декабря 2019-го.

За четыре года на «КИМ» побывали три антикризисных управляющих (первый из них, Павел Заяц, осужден за коррупцию).

Ранее сообщалось , что городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Местным властям придется заняться редевелопментом этой промзоны (то есть перепрофилированием зданий) и подключить к этому инвесторов.