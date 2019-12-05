ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупный бизнесмен купил главное здание фабрики-банкрота «КИМ» в Витебске. Что теперь там будет?

06.12.2019 07:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Административное здание бывшей фабрики «КИМ» более чем за 350 тысяч рублей выкупила на аукционе частная витебская компания «МегаЕвротекс», сообщают «Витьбичи».


Административное здание бывшей фабрики. Фото: Игорь Матвеев

Этот объект недвижимости стал последним, находившимся на балансе обанкротившегося предприятия. Имущество, которое продать не удалось, передали в коммунальную собственность, рассказал антикризисный управляющий ОАО «КИМ» Михаил Ивченко.

Деньги от сделки пойдут на погашение кредиторской задолженности предприятия.

Административный корпус фабрики выставляли на торги более 10 раз. В апреле этого года его купили, но сделку признали несостоявшейся, и здание снова пытались продать.

Новый хозяин — «МегаЕвротекс», собирается реконструировать здание под бизнес-центр. Помещения в нем планируют сдавать в аренду под офисы. Возможно, здесь разместятся и предприятия по оказанию услуг.

Компании «МегаЕвротекс» бизнесмена Виктора Велюго в Витебске, в частности, принадлежат ночной клуб-ресторан «Континент», развлекательные центры «Планета» и «Винтаж», боулинг-кафе «Золотой теленок» и «Максима», клуб «Нирвана», несколько детских развлекательных центров.

Напомним, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации обанкротившегося ОАО «КИМ» на три месяца — до 10 декабря.

Фабрика «КИМ», созданная в 1931 году, была одним из градообразующих предприятий в Витебске. В последнее время здесь работали 830 человек. Комплекс производственных зданий занимал площадь 12,4 гектара.

Обанкротилась фабрика в августе 2015 года. С той поры процедуру ее ликвидации суд продлевал 9 раз, в очередной раз — до 10 декабря 2019-го.

За четыре года на «КИМ» побывали три антикризисных управляющих (первый из них, Павел Заяц, осужден за коррупцию).

Ранее сообщалось, что городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Местным властям придется заняться редевелопментом этой промзоны (то есть перепрофилированием зданий) и подключить к этому инвесторов.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Административный корпус фабрики выставляли на торги более 10 раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коровник во Франции переделали в жилой дом. Взгляните, как там живется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика