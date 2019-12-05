﻿ Коровник во Франции переделали в жилой дом. Взгляните, как там живется. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коровник во Франции переделали в жилой дом. Взгляните, как там живется

06.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Английский дизайнер мебели Рассел Пинч часто наведывался к отцу в небольшое поместье на западе Франции. В начале 2000-х Рассел вместе с женой решил переделать коровник в уютный дом, пишет House & Garden. Смотрите, что из этого вышло.


Фото: houseandgarden.co.uk

Сорок лет назад семья Рассела Пинча, ныне дизайнера мебели и владельца компании Pinch, купила деревушку на западе Франции. На момент покупки она уже пришла в упадок, хотя когда-то здесь были и жилые дома, и конюшни, и голубятни. Отец Рассела потихоньку восстановил все пять домов.


Фото: houseandgarden.co.uk

К началу 2000-х годов остался не восстановленным только один объект — коровник 17 века, заполненный навозом и всяким хламом. Именно этим коровником и решил заняться Рассел со своей супругой Уной. Сначала они решили избавиться от всего мусора, а потом уже решить, что делать с помещением.


Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk

На переделку коровника у Рассела и Уны ушло около семи лет. Сейчас это дом с четырьмя спальнями, в котором семья с удовольствием проводит время. Поскольку у Расселов есть своя мебельная компания, всю обстановку в дом, за исключением старинных вещей, они спроектировали и изготовили сами.


Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk

Фото: houseandgarden.co.uk
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мебель хозяева спроектировали и изготовили сами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему не нужно ехать в Польшу через «Берестовицу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика