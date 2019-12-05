Коровник во Франции переделали в жилой дом. Взгляните, как там живется

Источник материала: Tut.by

Английский дизайнер мебели Рассел Пинч часто наведывался к отцу в небольшое поместье на западе Франции. В начале 2000-х Рассел вместе с женой решил переделать коровник в уютный дом, пишет House & Garden. Смотрите, что из этого вышло.



Фото: houseandgarden.co.uk

Сорок лет назад семья Рассела Пинча, ныне дизайнера мебели и владельца компании Pinch, купила деревушку на западе Франции. На момент покупки она уже пришла в упадок, хотя когда-то здесь были и жилые дома, и конюшни, и голубятни. Отец Рассела потихоньку восстановил все пять домов.



Фото: houseandgarden.co.uk

К началу 2000-х годов остался не восстановленным только один объект — коровник 17 века, заполненный навозом и всяким хламом. Именно этим коровником и решил заняться Рассел со своей супругой Уной. Сначала они решили избавиться от всего мусора, а потом уже решить, что делать с помещением.



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk

На переделку коровника у Рассела и Уны ушло около семи лет. Сейчас это дом с четырьмя спальнями, в котором семья с удовольствием проводит время. Поскольку у Расселов есть своя мебельная компания, всю обстановку в дом, за исключением старинных вещей, они спроектировали и изготовили сами.



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk



Фото: houseandgarden.co.uk