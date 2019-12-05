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Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным
06.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
Вопрос изучили в Совете Министров. "Что касается 31 декабря,
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Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент...
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