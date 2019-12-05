Очередной успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Источник материала: Новости Волковыска

30 ноября 2019 года город Минск принимал участников Международного фестиваля танца «Megadance 2019». Воспитанники студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE» достойно выступили на фестивале и заслуженно получили почетное II место.

Всем участникам коллектива вручили дипломы, подарки, сладкие призы, а их руководитель - Вероника Махарашвили была отмечена Благодарственным письмом организаторов фестиваля. Юные танцоры студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE», вдохновленные высоким результатом, получили массу позитива и настроились на дальнейшие победы.















