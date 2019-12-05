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«Минус 1 кг - минус 331 рубль». Холостяк посчитал реальную цену мускулистого тела

06.12.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу, — и считают, во сколько это обошлось. «Хочу поделиться опытом: сколько необходимо физических и моральных сил, а также объема кошелька, что бы за три-четыре месяца активной работы в зале привести свою фигуру в тонус и сбросить около 5−6 кг жировой прослойки», — написал 27-летний Алексей Зубович из Гомеля.


Фото: из личного архива героя

— Спортом я занимался со школы: ходил в секцию карате, был худым и рельефным. За 9 лет мое тело менялись: были и бока с жирком, и складки на животе. Не раз пытался вернуть атлетическую фигуру, но безуспешно: не было серьезного настроя и плана. В походах в фитнес-клубы с друзьями получалось больше разговоров и баек, чем серьезной работы над собой. Плюс, питание — не «зожевское», а это 50% результата.

Как я тренировался

В марте 2018 года я поставил перед собой цель: довести свою фигуру до уровня «лайтового» атлета — собирался много путешествовать, хотел эстетично получаться на фото. Записался к тренеру Олегу Николаеву — и процесс мой трансформации был запущен. С сидячей работой в офисе приходилось выкладываться на тренировках вдвойне. Тренировки — каждый день после работы, кроме воскресенья. На четыре месяца я перенес всю личную жизнь на выходные.

Три раза в неделю — высокоинтенсивные силовые тренировки с тренером, в остальные дни я делал только кардио: эллипс или дорожка — час без остановки. Тренировки строились по принципу многоповторности, с небольшими весами и минимальным отдыхом между подходами: смысл был в просушке и набора качественной мышечной массы.

Теперь в цифрах — я тренировался 112 дней, это силовые и кардио тренировки. Индивидуальных занятий с тренером — 37 (20 рублей за занятие — итого 740 рублей). Безлимитный абонемент — 320 рублей. Дешевле было бы купить сразу на три месяца, но я не советую так делать: все мы люди, может случиться болезнь, травма, командировка — а деньги никто не вернет.


Фото: из личного архива героя

Первые полтора месяца результатов не было абсолютно никаких. Я даже начал отчаиваться: проделано много работы, а итог нулевой. Это был момент кризиса, но нужно было себя перебороть, показать характер и продолжать. После мой организм, видимо, понял, что я настроен серьезно и не готов сдаваться. Процесс пошел — и начали проявляться очертания того тела, которое я хотел увидеть в конце своего марафона.

Что я ел

Также необходимо помнить о питании. Это как со строительством дома: без хорошего, качественного стройматериала ничего не выйдет. При моем росте и весе (179 см на 82 кг) нужно было 164 грамма белка и углеводов в сутки. Это легко, но однообразно: в воскресенье покупаешь продукты на неделю, и в течение недели все равномерно уходит в топку.

Куриная грудка, индейка, морская рыба, яйца и фасоль — это белки. Углеводы — овсянка, гречка, рис. Овощи можно было в неограниченных количествах. Я не забывал о твороге с минимальным процентом жирности и основе всего — чистой воде, около 2,5 литров в сутки. Как посчитать БЖУ? Просто вбиваешь эти три буквы в строку поисковика с называнием продукта, получаешь цифры на сто грамм — остается только умножать.

Мой завтрак — 5 белков и 2 желтка в блендер со 100 граммами овсянки. Получившееся тесто заливается на антипригарную сковороду. Получается блинчик: можно добавить немного меда, и будет идеальный завтрак (белков 40 грамм, углеводов 65 грамм). Перекусы — орехи: миндаль, кешью, грецкий, фундук в небольшом количестве.


Фото: из личного архива героя

На обед подойдет куриная грудка: 400 грамм в день — это моя норма, 124 грамма белка. Из нее 200 грамм я съедал на обед со 100 граммами гречки (72 грамма углеводов), остальное на ужин с овощами. Я готовлю мясо так: заливаю небольшим количеством соевого соуса, добавляю чеснок и оставляю мариноваться на пару часов. Затем кладу на электрогриль либо антипригарную сковороду — и готовлю 10 минут, пока грудка не станет выглядеть съедобно.

Если на ужин не мясо, то рыба с овощным салатом. И творог на ночь. Да, меню не совсем разнообразное и много удовольствия от него не получишь, но это один из лучших простых вариантов, чтобы видеть прогресс от тренировок. Можно заменять продукты — но смысл остается тот же. По опыту скажу, что поддерживать результат потом будет проще, чем к нему идти.

По стоимости на такой рацион на месяц надо больше 300 рублей. По итогу, если подбить все расходы на мою фигуру за 4 месяца, то получится 2320 рублей. Мой итоговый вес — 75 кг, то есть я сжег 7 кг жира. Считайте, минус 1 кг — минус 331 рубль.

Думаю, многие решат, что это того не стоит. Но посчитайте, сколько за тот же срок мы тратим на вредную еду и ненужные вещи! Выйдут сравнимые суммы, но результата от них вы не увидите. Мой опыт говорит: оно того стоит.

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Теги: Гомель
 
 
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В марте 2018 года я поставил перед собой цель: довести свою фигуру до уровня «лайтового» атлета - собирался много путешествовать, хотел эстетично получаться на фото.
 
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