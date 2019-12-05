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Белорусские танкисты и инженеры показали, как подрывают минные поля и поражают цели

06.12.2019 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское «ВоенТВ» показало на видео учения танкистов и военных инженеров на 227-м полигоне под Борисовом. На кадрах видны самые современные из белорусских танков и другая бронетехника.

Сначала самоходные установки разминирования выпустили заряды для подрыва минных полей — один такой взрыв расчищает полосу в несколько сотен квадратных метров, и по ней может свободно пройти танк.

Затем свое искусство показали танки. Судя по кадрам, работали самые боеспособные из бронированных машин, имеющихся в белорусской армии — Т-72Б3 (именно на таких наша команда взяла «серебро» танкового биатлона). Танки вели фланговый огонь, когда машина движется в одном направлении, а стреляет перпендикулярно ему — такая стрельба значительно эффективнее фронтальной, но более сложна.

Тем не менее, судя по кадрам видео, все мишени, по которым били танковые орудия, оказались поражены.

 
 
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