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Белорусские танкисты и инженеры показали, как подрывают минные поля и поражают цели
Источник материала: Tut.by
Белорусское
Сначала самоходные установки разминирования выпустили заряды для подрыва минных полей — один такой взрыв расчищает полосу в несколько сотен квадратных метров, и по ней может свободно пройти танк.
Затем свое искусство показали танки. Судя по кадрам, работали самые боеспособные из бронированных машин, имеющихся в белорусской армии — Т-72Б3 (именно на таких наша команда
Тем не менее, судя по кадрам видео, все мишени, по которым били танковые орудия, оказались поражены.
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Учения прошли на полигоне под Борисовом.
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