Водитель грузовика заснул и протаранил 6 легковых авто: видео жесткой аварии в Таиланде

Источник материала: Tut.by

Массовая авария с участием 6 легковушек и грузовика произошла на трассе в таиландской провинции Нонгкхай. Водитель грузового авто заснул за рулем и на высокой скорости протаранил сразу несколько машин, которые в итоге столкнулись между собой. Момент ДТП снял видеорегистратор в кабине грузовика.