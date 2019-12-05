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Водитель грузовика заснул и протаранил 6 легковых авто: видео жесткой аварии в Таиланде
Источник материала: Tut.by
Массовая авария с участием 6 легковушек и грузовика произошла на трассе в таиландской провинции Нонгкхай. Водитель грузового авто заснул за рулем и на высокой скорости протаранил сразу несколько машин, которые в итоге столкнулись между собой. Момент ДТП снял видеорегистратор в кабине грузовика.
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