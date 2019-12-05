Источник материала: Новости Волковыска

Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на 1.12.2019 составили 9 млрд 158,9 млн долларов в эквиваленте. В сравнении с началом года рост составил 28% или 2 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.

Вместе с этим, за ноябрь золотовалютные резервы (ЗВР) сократились на 34,9 млн долларов или 0,4%. В октябре отмечался рост в 362,9 миллиона долларов (на 4,1%).

Почему в Беларуси снизились ЗВР

В Национальном банке Беларуси объяснили куда потратили золотовалютные резервы страны.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 193 млн долларов», — говорится в сообщении.

С начала года Беларусь погасила таких обязательств на сумму 3,84 млрд долларов.

Поддержать уровень ЗВР в последнем месяце осени помогли покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах «Белорусской валютно-фондовой биржи» и поступление инвалюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно прогнозам Нацбанка, к концу 2020 года общая сумма золотовалютных резервов страны будет составлять не менее 7,3 млрд долларов.

Напомним, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на будущий год предполагают, что к концу 2020 года резервы должны составить не менее 7,3 млрд долларов.