Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на 1.12.2019 составили 9 млрд 158,9 млн долларов в эквиваленте. В сравнении с началом года рост составил 28% или 2 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.
Вместе с этим, за ноябрь золотовалютные резервы (ЗВР) сократились на 34,9 млн долларов или 0,4%. В октябре отмечался рост в 362,9 миллиона долларов (на 4,1%).
Почему в Беларуси снизились ЗВР
В Национальном банке Беларуси объяснили куда потратили золотовалютные резервы страны.
«Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 193 млн долларов», — говорится в сообщении.
С начала года Беларусь погасила таких обязательств на сумму 3,84 млрд долларов.
Поддержать уровень ЗВР в последнем месяце осени помогли покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах «Белорусской валютно-фондовой биржи» и поступление инвалюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Согласно прогнозам Нацбанка, к концу 2020 года общая сумма золотовалютных резервов страны будет составлять не менее 7,3 млрд долларов.
Напомним, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на будущий год предполагают, что к концу 2020 года резервы должны составить не менее 7,3 млрд долларов.