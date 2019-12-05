Редкая и опасная находка. Волковычанин сдал в милицию 120 патронов

Источник материала: Новости Волковыска

В Волковысский РОВД позвонил местный житель 1973 года рождения, который сообщил, что обнаружил патроны, когда распивал спиртные напитки. На место опасной находки выбыла следственно-оперативная группа.

Уже в ходе дальнейшей проверки удалось установить более точные обстоятельства произошедшего. Оказалось, что гражданин 1973 года рождения рассказал не всю правду о том, как обнаружил боеприпасы. У мужчины был товарищ, который на данный момент уже отправился в мир иной. За некоторое время до своей смерти он проводил земляные работы и обнаружил патроны, которые спрятал в банку от краски и оставил на участке. После смерти товарища гражданин 1973 года рождения решил избавиться от опасной находки и сообщил обо всем в милицию.

Все боеприпасы были изъяты сотрудниками РОВД и направлены для проведения баллистической экспертизы в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. В банке оказалось 120 патронов.

Согласно заключению эксперта они изготовлены заводским способом и являются английскими винтовочными патронами - боеприпасами к военной винтовке «mod.1», охотничьим винтовкам «Lee» и «Winchester mod.95» и др. Патроны предоставлены на экспертизу в непригодном для стрельбы состоянии. Большая часть из них изготовлена в 1939 году.

На данный момент сотрудниками Волковысского РОВД проводятся необходимые проверочные мероприятия, сообщает УВД Гродненского облисполкома.



