Смотреть в смартфон на ходу вредно. Вот как перестать

Источник материала: Tut.by

В США проанализировали травмы головы и шеи, которые американцы получали из-за пользования телефоном на ходу или за рулем. Самыми распространенными оказались порезы лица и головы, на втором месте — ушиб мозга, пишет CNN . Исследование опубликовали в журнале JAMA.



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Авторы указывают, что количество таких травм сильно увеличилось с 2007 года.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что использование мобильного телефона само по себе может навредить шее и верхней части спины. Это происходит потому, что с наклоном головы вперед давление на позвоночник увеличивается. Если вы смотрите в смартфон, лежащий у вас на коленях, давление на позвоночник будет больше привычного примерно на 9 кг. «Это все равно, что отогнуть палец назад — и держать его так час, — считает Том Ди Анджелис, экс-президент секции частной практики в Американской ассоциации физической терапии. — Когда вы растягиваете ткани в течение долгого времени, они воспаляются. Вопрос в том, каковы будут долгосрочные последствия такого поведения?..»

The New York Times публиковал советы для тех, кто хотел бы отказаться от привычки пользоваться телефоном во время ходьбы: «Люди могут тренироваться в осознанности, задавая себе вопросы в духе: „Правда ли, что смотреть в телефон — это самое важное из того, что я делаю прямо сейчас? Контролирую ли я еще то, чем занят — или продолжаю смотреть в телефон на автомате? Держу ли я осанку?“» А еще эксперты советуют класть телефон не в карман куртки — а в сумку, чтобы соблазн вытащить его на ходу был меньше. И включать режим «не беспокоить» для тех уведомлений, которые вам не важны.