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Смотреть в смартфон на ходу вредно. Вот как перестать
Источник материала: Tut.by
В США проанализировали травмы головы и шеи, которые американцы получали из-за пользования телефоном на ходу или за рулем. Самыми распространенными оказались порезы лица и головы, на втором месте — ушиб мозга, пишет
Авторы указывают, что количество таких травм сильно увеличилось с 2007 года.
Кроме того, предыдущие исследования показали, что использование мобильного телефона само по себе может навредить шее и верхней части спины. Это происходит потому, что с наклоном головы вперед давление на позвоночник увеличивается. Если вы смотрите в смартфон, лежащий у вас на коленях, давление на позвоночник будет больше привычного примерно на 9 кг. «Это все равно, что отогнуть палец назад — и держать его так час, — считает Том Ди Анджелис, экс-президент секции частной практики в Американской ассоциации физической терапии. — Когда вы растягиваете ткани в течение долгого времени, они воспаляются. Вопрос в том, каковы будут долгосрочные последствия такого поведения?..»
The New York Times
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В США проанализировали травмы головы и шеи, которые американцы получали из-за пользования телефоном на ходу или за рулем.
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