Порно победило сериалы: как беларусы «гуглили» секс-контент весь 2019 год

Источник материала: KYKY

2019-й заканчивается, компании, которые работают со собором данных, массово выкатывают итоги – и вас уже, наверное, утомили все эти новости с подборками самых популярных музыки и видео. Но эта новость красочнее других: TUT.by разузнал , как беларусы изучали секс в разных его видах, если судить по запросам в интернете. В этом им помогли Google Trends и «Яндекс.Вордстат».

Порноролики пользовались наивысшей популярностью в Могилевской области. За ней идут Гомельская, Минская, Гродненская и Витебская область. В Минске же порно искали почти 2,5 миллиона раз. Наименее любознательными в этом плане были жители Октябрьского сельсовета – всего 146 запросов в месяц.

Вообще, порно, не секрет, смотрела вся Беларусь. Но откровение в том, что частота запросов контента для взрослых в разы превысила частоту запросов сериалов. Сравните: 8,4 против 3,7 миллиона запросов в месяц. Хотя запрос «порно 2019» показал рост в 3400%, в июле он все же проигрывал «Королю Льву» (правда, всего на неделю), а на несколько дней в июне – мини-сериалу «Чернобыль».

Каждый месяц беларусы атаковали «Яндекс» попытками найти гомосексуальное порно: свыше 120 тысяч запросов. Лидер по числу запросов «гей-порно» в Google – Минская область. В Минске, по данным «Яндексе», увидеть секс двух людей одного пола старались 40 тысяч раз.

В Гродно узнавали значение слова «пикап» чаще всех остальных. «Что такое секс» чаще всего выясняли в Минской и Брестской областях. Но если сравнить это с запросом «что такое любовь», то беларусы искали про любовь чаще – особенно с 24 до 30 марта.