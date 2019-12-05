Бутылка рубль бережет. Вернутся ли приемные пункты стеклотары?

Источник материала: Аргументы и факты

Во времена моей молодости молочные, пивные бутылки не представляли проблемы для экологии, потому что их можно было сдать в приемный пункт стеклотары на переработку. Не понимаю, почему этого нельзя сделать сейчас? Вместо того чтобы сетовать «Ах, мы губим экологию», нужно просто вернуть советскую систему. Насколько мне известно, в Германии, например, можно сдать на переработку и пластик, и банки, причем стоит тара едва ли не дороже, чем напитки. А. Лозовская, Минск

Похожие письма в редакцию приходят уже много лет. Теперь мы можем ответить: концепция депозитной (залоговой) системы (ДЗС) возврата тары в Беларуси уже существует. Даже есть приблизительные цены: залоговая стоимость тары может составить около 20 копеек.

Как сообщил автор концепции Иван Михальчук в пресс-центре БЕЛТА, документ был разработан по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, стоимость возвратной тары составляет 10 центов, за исключением Германии (там 25 центов). «Возврат при такой залоговой стоимости составляет не менее 90%», - сказал Иван Михальчук.

Не только экология

По его словам, депозитно-залоговая система позволит консолидировать усилия промышленности, предприятий сферы услуг, торговли и населения в части предотвращения образования отходов. Это важная экологическая составляющая. Но система необходима и по экономическим причинам. «У нас введены высокие компенсационные выплаты за сбор отходов, и практически все вторсырье мы собираем через заготовительные пункты, то есть в контейнерах для раздельного сбора его оказывается очень мало. И сегодня это влияет на экономику коммунальных предприятий. Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30%, что в принципе может потом повлечь и уменьшение тарифов для населения в части платежей за отходы», - отметил автор концепции.

Депозитно-залоговая система позволяет на стадии сбора получить чистое вторичное сырье. Она гораздо более эффективна, чем система раздельного сбора отходов. «Что касается советской системы сбора стеклотары, то она не была идеальной, хотя в целом мотивировала население собирать тару, по многим показателям доходило до 90% возврата», - обратил внимание Иван Михальчук.

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А как же ПЭТ и Тетра?

Всего в Беларуси образуется в год более 5,5 млрд единиц различной одноразовой упаковки. По проекту ДЗС будет распространяться на стеклянную тару, ПЭТ-бутылки, алюминиевую упаковку, что обеспечит возврат около 1,8 млрд единиц в год. Есть резервы и в тетрапаке: такой упаковки порядка 600 млн единиц в год выбрасывается на свалки. Сегодня технические средства уже позволяют включить тетрапак в депозитно-залоговую систему. Есть некоторые вопросы по санитарным нормам, но со временем их можно решить.

ДЗС - это проект, при котором дополнительные инвестиции из бюджета не нужны. Это самофинансируемая система. Кроме того, она обеспечит расширенную ответственность, когда за тару будут отвечать и население, и бизнес. Производители увеличивают номенклатуру, продают бутылки разной формы, чтобы привлечь потребителя, но тогда они должны отвечать и за то, чтобы их продукцию можно было переработать.

Депозитно-залоговую систему нельзя реализовать в каком-то отдельном городе или поселке. Это проект национального масштаба. Освободив тару, гражданин может ее накапливать, сдать в любом городе, где ему удобно. В этом основной принцип.

Что эффективнее?

Кроме депозитно-залоговой системы, есть раздельный сбор. Не было бы эффективнее на него и бросить силы? Как пояснил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов Анатолий Шагун, ДЗС - самая эффективная система сбора упаковки. Большей эффективности никто не показал. «Приведу данные по сбору упаковки в Беларуси за прошлый год. Порядка 55-60% стеклянных бутылок собрали через систему раздельного сбора, через приемные пункты. Это неплохой показатель. А по ПЭТ-бутылке ситуация, конечно, намного хуже: только около 25-30% выпущенной на рынок упаковки вернулось в переработку и было направлено на повторное использование в качестве вторичного сырья. В пересчете на общее количество упаковок возврат составил примерно 38% (в единицах, а не в тоннаже).

Мы рассчитываем, что депозитная система должна дать Беларуси не менее 80% сбора упаковки, то есть фактически в 2-2,5 раза повысить нынешнюю эффективность. И это реальные цифры, - подчеркнул Анатолий Шагун. - В нашей стране действительно есть проблемы со сбором многооборотной стеклянной тары. Прежде всего, в наличии огромное количество разновидностей бутылок. Каждый производитель старается привлечь потребителя. Вторая причина связана с первой: чем больше номенклатура бутылок, тем сложнее организовать их повторное использование, потому что их надо собирать по всей стране. Из-за сложной системы сбора теряется выгода от использования многооборотной тары. Депозитно-залоговая система хороша тем, что стеклянная тара возвращается в места продажи. Ее могут сортировать как прямо там, так и в специально создаваемых пересчетных центрах. Потом производитель может свою бутылку купить у депозитной системы в качестве готового изделия. При этом нет никаких проблем ни в логистике, ни в учете, ни в формировании заказа - сколько надо, столько соберем. В этой части ДЗС будет реально способствовать предотвращению образования отходов, особенно с учетом того, что в Беларуси есть тенденция увеличивать производство напитков в стеклянной таре и сокращать использование полиэтиленовой упаковки. Кстати, мы посчитали, что упаковка, которая входит в депозитную систему, - это 10% объема коммунальных отходов. Внедрение ДЗС - это минус 10% коммунальных отходов».

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Сроки

По словам Анатолия Шагуна, проект указа уже внесен на рассмотрение в правительство. Этот проект - рамочный документ, который определяет основных участников системы, их обязанности и дает поручение правительству организовать данную систему в Беларуси. Общий срок - 24 месяца с момента подписания указа. Первые три месяца - подготовительные для принятия необходимых документов по функционированию системы, подготовке конкурса по выбору инвестора для ее создания. Дальше параллельно идут дополнение белорусского законодательства с учетом депозитной системы и работа инвестора по созданию системы. Вероятнее всего, проект заработает либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года, если все будет принято так, как предлагает Министерство ЖКХ.

Ирина ПЕТРЕНКО