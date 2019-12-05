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В Минске придумали новый способ борьбы с уличными торговцами

06.12.2019 16:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске придумали новый способ борьбы с уличными торговцами
Фото из открытых источников

В Минске придумали новый способ борьбы с уличными торговцами Базар под стук колес. Исчезнут ли из наших электричек торговцы?
Как стало известно, в Минске для борьбы с нелегальными торговцами будут применяться камеры видеонаблюдения. В частности, они будут установлены в распространенных местах несанкционированной торговли – в подземных пешеходных переходах и на выходах из них, передает БЕЛТА.

Как пояснил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ, это видео станет подтверждением противоправных действий. Через РУВД будет устанавливаться личность нарушителя. Сейчас подобная работа проводится совместно с ГАИ по нерегулярным перевозкам.

 
Теги: Минск
 
 
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Бороться с нелегальной торговлей решено с помощью камер видеонаблюдения.
 
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