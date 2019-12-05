В Минске придумали новый способ борьбы с уличными торговцами

Минске придумали новый способ борьбы с уличными торговцами"
data-image="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1575641913270602.jpg"
data-description="Бороться с нелегальной торговлей решено с помощью камер видеонаблюдения.">
Как стало известно, в Минске для борьбы с нелегальными торговцами будут применяться камеры видеонаблюдения. В частности, они будут установлены в распространенных местах несанкционированной торговли – в подземных пешеходных переходах и на выходах из них, передает БЕЛТА.
Как пояснил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ, это видео станет подтверждением противоправных действий. Через РУВД будет устанавливаться личность нарушителя. Сейчас подобная работа проводится совместно с ГАИ по нерегулярным перевозкам.