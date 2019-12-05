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Власти решили, что 31-е декабря - рабочее. Как вопрос решают компании и что думают сами белорусы?

06.12.2019 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство огорчило некоторых белорусов: выйти на работу 31 декабря все-таки придется. По словам премьер-министра Сергея Румаса, «большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31 декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег». FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Совмине, какие конкретно трудовые коллективы опрашивали насчет 31 декабря. Однако в правительстве не стали комментировать этот вопрос.

Мы спросили у белорусов, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. Мы также узнали у некоторых крупных компаний, устраивают ли они в этот день дополнительный выходной для сотрудников и эффективна ли работа в последний день года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, этой зимой белорусы дополнительно отдохнут всего пять дней: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января. А в интернете появилась петиция с просьбой сделать выходным днем еще и 31 декабря. Ее подписали почти 16 тысяч человек. В правительстве этот вопрос рассмотрели и решили, что дополнительный выходной не нужен.

Что думают о 31 декабря белорусы?

FINANCE.TUT.BY 4 декабря предложил читателям поучаствовать в интернет-голосовании и ответить на вопрос, нужно ли делать выходным 31 декабря.

На 6 декабря в голосовании приняло участие чуть больше 15 тысяч человек. Уточним, что оно не является аналитическим исследованием. Две трети ответивших выбрали вариант, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, но без отработки в субботу. Каждый пятый выбрали вариант, что нужен выходной не только 31 декабря, но и еще несколько дополнительных дней в январе. И только 10% принявших участие в голосовании считают, что в последний день года не нужен выходной, «отдохнуть 1 и 2 января вполне достаточно». И немногие выбрали вариант ответа «нужно делать выходным 31 декабря, но потом этот день придется отработать».

6 декабря мы также поинтересовались у читателей, согласны ли они с тем, что правительство решило не делать 31 декабря выходным. Мол, люди хотят поздравить и коллег. На 16.00 в голосовании приняли участие почти 3,5 тысячи человек. Больше 56% ответивших выбрали вариант «лучше я бы провел этот день дома с родными (друзьями, отправившись в путешествие и т.д.). Коллег можно поздравить в любой другой день».

Больше 28% ответивших заявили, что «у нас и так мало выходных. Лучше бы вообще сделали и 31 декабря выходным, и 30 декабря — чтобы собраться на работе и отметить спокойно». Почти 6% ответили, что согласны на рабочий день 31 декабря, потому что «коллеги как родные — ради них можно уступить и выходной».

Некоторые читатели выбрали свободный вариант ответа.

  • «Где поздравить (коллег. — Прим. ред.)? На конвейере, на складе? А как же трудовая дисциплина?»
  • «Лучше 31-го поработать, чем потом не отрабатывать в субботу».
  • «Лучше я бы провел этот день дома с родными (друзьями), отправившись в путешествие и т.д. Коллег можно поздравить в любой другой день».
  • «У нас и так мало выходных. Лучше бы вообще сделали и 31 декабря выходным, и 30 декабря — чтобы собраться на работе и отметить спокойно».
  • «Меня устраивает рабочий день 31-го, много работы в конце месяца».

Как компании решают вопрос с 31 декабря?

— У нас никаких дополнительных выходных нет, все по законодательству, — сообщили в IBA Group.

В банках в последний день года тоже будут работать в полном составе.

— Для нас не проблема поработать 31 декабря. Тем более, клиенты обращаются в наши отделения накануне праздников даже больше, — отмечает пресс-секретарь Банка Дабрабыт Алексей Романчук. — Прежде всего вырастает количество валютно-обменных операций. Люди меняют деньги, чтобы успеть купить подарки родным и близким. А пару лет назад 31 декабря вечером перед самым закрытием отделения в головном банке даже кредит оформляли. И оформили! Коллеги вспоминают, что такая спешка была связана с желанием человека изменить что-то к лучшему в новом году.

— Вопрос актуальный. Мы обсуждали его и пришли к выводу, что банк не может себе позволить сделать выходной в день, который является рабочим для его клиентов, — добавляет Вячеслав Скорбеж, директор по коммуникациям Альфа-Банка. — Мы можем отдыхать только в общеустановленные выходные дни и праздники. Поэтому 31 декабря будет для нас рабочим днем. Если рабочие задачи позволяют, человек может взять отгул.

А вот в рекламном агентстве решили, что в предпраздничный день можно и отдохнуть.

— 31 декабря в нашей компании не будет рабочим днем, потому что мы заботимся о наших сотрудниках и хотим, чтобы они побыли с семьями. Но точно могу сказать, что если какой-то клиент попросит, то часть команды выйдет и сделает то, что нужно. По таким законам работает наш бизнес — рассказал Дмитрий Прибыш, управляющий партнер рекламного агентства TDI Group.

В международной аутсорсинговой компании Andersen, ориентированной на разработку программного обеспечения, сказали, что в их графике работы нет ничего необычного.

— 31 декабря мы работаем. А дальше по республиканскому переносу, как все, — рассказали в компании. — Такой график сделали для того, чтобы сотрудникам было удобно, и они могли провести праздники со своими близкими.

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FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Совмине, какие конкретно трудовые коллективы опрашивали насчет 31 декабря. Однако в правительстве не стали комментировать этот вопрос.
 
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