Россельхознадзор снял ограничения на продукцию четырех белорусских предприятий

Источник материала: Ежедневник



фото: ochprosto.com

Решение принято на основании материалов расследований и гарантий белорусской стороны.

Как сообщили в российском ведомстве, с 6 декабря 2019 года отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра Молодечненского молочного комбината, сырка Рогачевского МКК, готовой продукции из мяса птицы агрокомбината «Снов» и говядины Минского мясокомбината.