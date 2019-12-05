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Россельхознадзор снял ограничения на продукцию четырех белорусских предприятий
06.12.2019 16:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ochprosto.com
Решение принято на основании материалов расследований и гарантий белорусской стороны.
Как сообщили в российском ведомстве, с 6 декабря 2019 года отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра Молодечненского молочного комбината, сырка Рогачевского МКК, готовой продукции из мяса птицы агрокомбината «Снов» и говядины Минского мясокомбината.
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Решение принято на основании материалов расследований и гарантий белорусской стороны.
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