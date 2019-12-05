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Россельхознадзор снял ограничения на продукцию четырех белорусских предприятий

06.12.2019 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор снял ограничения на продукцию четырех белорусских предприятий

фото: ochprosto.com

Решение принято на основании материалов расследований и гарантий белорусской стороны.

Как сообщили в российском ведомстве, с 6 декабря 2019 года отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра Молодечненского молочного комбината, сырка Рогачевского МКК, готовой продукции из мяса птицы агрокомбината «Снов» и говядины Минского мясокомбината.

 
 
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Решение принято на основании материалов расследований и гарантий белорусской стороны.
 
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