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Новинка в общепите Гродно: на Ленина открылось кафе-пироговая

06.12.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Ленина открылось кафе кафе-пироговая «Александровские пироги». Заведение специализируется на осетинских пирогах, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

В новом заведении предлагают 18 видов кулинарных изделий с разными начинками. Здесь есть сладкие, постные, мясные и сырные пироги. Всего 18 видов. Есть пироги весом 750 и 1350 грамм.


Фото: hrodna.life

Можно купить как целое изделие, так и кусочками. Стоимость пирога от 12,90 рублей, кусочек — от двух рублей. Также работает доставка.


Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Ленина открылась кафе кафе-пироговая «Александровские пироги» Заведение специализируется на осетинских пирогах
 
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