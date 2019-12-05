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Новинка в общепите Гродно: на Ленина открылось кафе-пироговая
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Ленина открылось кафе кафе-пироговая «Александровские пироги». Заведение специализируется на осетинских пирогах,
В новом заведении предлагают 18 видов кулинарных изделий с разными начинками. Здесь есть сладкие, постные, мясные и сырные пироги. Всего 18 видов. Есть пироги весом 750 и 1350 грамм.
Можно купить как целое изделие, так и кусочками. Стоимость пирога от 12,90 рублей, кусочек — от двух рублей. Также работает доставка.
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В Гродно на улице Ленина открылась кафе кафе-пироговая «Александровские пироги» Заведение специализируется на осетинских пирогах
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